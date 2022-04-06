https://arabic.sputniknews.com/20220406/تقرير-رسمي-يكشف-معاناة-نسبة-كبيرة-من-المسنين-في-كوريا-الجنوبية-من-الفقر-النسبي-1060891360.html
تقرير رسمي يكشف معاناة نسبة كبيرة من المسنين في كوريا الجنوبية من الفقر النسبي
تقرير رسمي يكشف معاناة نسبة كبيرة من المسنين في كوريا الجنوبية من الفقر النسبي
كشف تقرير رسمي اليوم الأربعاء، أن نسبة الفقر النسبي لدى المسنين في كوريا الجنوبية تواصل انخفاضها، لكنها في الوقت ذاته لا تزال الأعلى بين الدول الأعضاء لمنظمة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:24+0000
2022-04-06T09:24+0000
2022-04-06T09:24+0000
كوريا الجنوبية
الفقر
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وبحسب تقرير عن أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مكتب الاحصاءات الكورية، نشرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، بلغت نسبة الفقر النسبي للكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 66 عاما أو أكثر 40.4% عام 2020، متراجعة من 43.2% في العام الذي سبقه و47.8% عام 2011.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة الفقر النسبي لدى المسنين في البلاد،إلا أنها لا زالت عالية من بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسط سرعة الشيخوخة.وأصبحت كوريا الجنوبية مجتمعًا مسنًا في عام 2017 ، حيث تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 14% من إجمالي سكانها، بينما يشير معدل الفقر النسبي إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون بدخل أقل من 50% من متوسط الدخل.وكشف التقرير أن "معدل الفقر النسبي لكبار السن في البلاد كان أعلى بـ 3.7 مرة منه للأشخاص في الفئة العمرية 18-65 عامًا"، وأضاف أن "النسبة كانت الأعلى بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2018".
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كوريا الجنوبية, الفقر
تقرير رسمي يكشف معاناة نسبة كبيرة من المسنين في كوريا الجنوبية من الفقر النسبي
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كشف تقرير رسمي اليوم الأربعاء، أن نسبة الفقر النسبي لدى المسنين في كوريا الجنوبية تواصل انخفاضها، لكنها في الوقت ذاته لا تزال الأعلى بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب تقرير عن أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مكتب الاحصاءات الكورية، نشرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"
، بلغت نسبة الفقر النسبي للكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 66 عاما أو أكثر 40.4% عام 2020، متراجعة من 43.2% في العام الذي سبقه و47.8% عام 2011.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة الفقر النسبي لدى المسنين في البلاد،إلا أنها لا زالت عالية من بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسط سرعة الشيخوخة.
وأصبحت كوريا الجنوبية مجتمعًا مسنًا في عام 2017 ، حيث تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 14% من إجمالي سكانها، بينما يشير معدل الفقر النسبي إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون بدخل أقل من 50% من متوسط الدخل.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أنه في عام 2020 بلغ متوسط الدخل الشهري للموظفين في كوريا الجنوبية 2.42 مليون وون (1,981 دولار أمريكي).
وكشف التقرير أن "معدل الفقر النسبي لكبار السن في البلاد كان أعلى بـ 3.7 مرة منه للأشخاص في الفئة العمرية 18-65 عامًا"، وأضاف أن "النسبة كانت الأعلى بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2018".