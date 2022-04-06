https://arabic.sputniknews.com/20220406/رئيس-الوزراء-المجري-إذا-طلبت-روسيا-الدفع-بالروبل-فسوف-ندفع-بالروبل-1060902948.html
رئيس الوزراء المجري: إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل
رئيس الوزراء المجري: إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل
أكد رئيس الوزراء المجري أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:42+0000
2022-04-06T12:42+0000
2022-04-06T12:59+0000
اقتصاد
العالم
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ووفقا لما نقلته "رويترز"، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران: إن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض انتشار العقوبات المناهضة لروسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".وأعلنت الخارجية المجرية أن بودابست تدرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد بالروبل.وقال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، في رد على سؤال حول دفع ثمن الغاز بالروبل: "إن بلاده ستضطر إلى الوفاء "بالتزامها بالدفع الأول لشركة غازبروم" في نهاية مايو/ أيار، ويتم العمل على تفاصيل حل تقني في الوقت الحالي"، مضيفا "إمدادات الطاقة في المجر آمنة وستظل آمنة".من جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا: إن "عدم استعداد المجر للتخلي عن موارد الطاقة الروسية سيكلفها غاليا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
رئيس الوزراء المجري: إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل
12:42 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به.
ووفقا لما نقلته "رويترز"، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران: إن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض انتشار العقوبات المناهضة لروسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".
وأعلنت الخارجية المجرية أن بودابست تدرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد بالروبل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، في رد على سؤال حول دفع ثمن الغاز بالروبل: "إن بلاده ستضطر إلى الوفاء "بالتزامها بالدفع الأول لشركة غازبروم" في نهاية مايو/ أيار، ويتم العمل على تفاصيل حل تقني في الوقت الحالي"، مضيفا "إمدادات الطاقة في المجر آمنة وستظل آمنة".
من جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا: إن "عدم استعداد المجر للتخلي عن موارد الطاقة الروسية سيكلفها غاليا".