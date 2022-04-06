https://arabic.sputniknews.com/20220406/روسيا-واشنطن-تعزز-الإمكانيات-العسكرية-البيولوجية-1060910113.html
روسيا: واشنطن تعزز الإمكانات العسكرية البيولوجية
روسيا: واشنطن تعزز الإمكانات العسكرية البيولوجية
قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، اليوم الأربعاء في اجتماع غير رسمي لمجلس... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:06+0000
2022-04-06T15:06+0000
2022-04-06T15:07+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.وتابع: "هناك حوالي 60 موقعاً في المناطق المتاخمة لروسيا والصين، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية".وقال: "بدرجة عالية من الاحتمال، يمكننا القول إن سلالة من حمى الخنازير الأفريقية مع زيادة العدوى نشأت في أحد المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاغون".وأضاف كيريلوف أن "الأضرار الاقتصادية المباشرة التي لحقت بالمؤسسات الروسية وحدها من هذا المرض بلغت أكثر من 100 مليون دولار وخسائر غير مباشرة تجاوزت 500 مليون دولار".وقال القائد العسكري إنه في المنطقة التي يقع فيها مركز لوغار، تتدهور بشكل خاص حالة الأمراض التي تنتشر عن طريق الحشرات الناقلة.أكد: "وفقًا لموقع الويب الخاص بالمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك تحول في مجموعة أنواع مختلفة من البعوض، التي كانت موجودة سابقًا فقط في البلدان الجنوبية".
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا: واشنطن تعزز الإمكانات العسكرية البيولوجية
15:06 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، اليوم الأربعاء في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية.
وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".
ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.
وتابع: "هناك حوالي 60 موقعاً في المناطق المتاخمة لروسيا والصين، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية".
وقال: "بدرجة عالية من الاحتمال، يمكننا القول إن سلالة من حمى الخنازير الأفريقية مع زيادة العدوى نشأت في أحد المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاغون".
وأضاف كيريلوف أن "الأضرار الاقتصادية المباشرة التي لحقت بالمؤسسات الروسية وحدها من هذا المرض بلغت أكثر من 100 مليون دولار وخسائر غير مباشرة تجاوزت 500 مليون دولار".
وقال القائد العسكري إنه في المنطقة التي يقع فيها مركز لوغار، تتدهور بشكل خاص حالة الأمراض التي تنتشر عن طريق الحشرات الناقلة.
أكد: "وفقًا لموقع الويب الخاص بالمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك تحول في مجموعة أنواع مختلفة من البعوض، التي كانت موجودة سابقًا فقط في البلدان الجنوبية".