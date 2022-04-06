https://arabic.sputniknews.com/20220406/لماذا-تشبه-كتائب-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا-داعش-1060889715.html

لماذا تشبه كتائب النازيين الجدد في أوكرانيا "داعش"؟

لماذا تشبه كتائب النازيين الجدد في أوكرانيا "داعش"؟

منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة على أراضي أوكرانيا، ظهر عدد كبير من الأدلة على السلوك القاسي للجيش الأوكراني، وهذا ينطبق بشكل خاص على كتائب النازيين... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T09:02+0000

2022-04-06T09:02+0000

2022-04-06T09:37+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

تنظيم داعش الإرهابي

تدريب

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وتظهر الأدلة الوثائقية في كل من تقارير وزارة الدفاع الروسية أو في وثائق وزارة الشؤون الخارجية، وفي مقاطع الفيديو التي تدخل في الشبكات الاجتماعية. يمكن العثور على كل شيء في هذه الشهادات: استخدام السكان كدرع بشري والسخرية من المدنيين وأسرى الحرب الروس. شيء واحد ملفت للنظر في هذه الأعمال: أساليب مماثلة استخدمها إرهابيو "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في سوريا والعراق.مدرب عامأشار الخبير السياسي السوري فايز حوالة، إلى أن الحديث عن أوجه التشابه في أساليب وأفعال الكتائب القومية الأوكرانية ومقاتلي "داعش" يجب أن يبدأ برعايتهم المشتركة: "في البداية، دعونا نتذكر من قام برعاية وتدريب وتزويد مسلحي داعش بالسلاح منذ بداية تشكيلهم في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين، وإلى الكتائب العسكرية والوطنية الأوكرانية. نعم، لقد كانوا متخصصين عسكريين من الولايات المتحدة. كان الأمريكيون هم من انخرطوا في الزراعة التدريجية للمتطرفين في كل من سوريا والعراق وأوكرانيا. لقد دفعوهم لبدء الأعمال العدائية، من أجل، من بين أمور أخرى، بيع الأسلحة - هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد الأمريكي لأكثر من مائة عام. وبما أنهم أعدوا من قبل نفس المتخصصين، فإن أساليبهم واحدة".وبحسبه، فإن مقاتلي جبهة "النصرة" استخدموا نفس المجرمين من حيث الحقوق العسكرية الدولية والحقوق الإنسانية الدولية."كيف هم مختلفون؟"بدوره، لا يرى المحلل السياسي السوري محمود فندي أي فرق عمليا في أسلوب الحرب بين إرهابيي "داعش" والنازيين الأوكرانيين الجدد، قائلا: " أنا بصراحة لا أرى فرقا كبيرا بين الإرهابيين والنازيين بشكل عام. كيف هم مختلفون بشكل عام؟ كل من هؤلاء وغيرهم متطرفون يسخرون من المدنيين والسجناء. يأخذون رهائن ويقتلونهم أمام الكاميرا وهم يهتفون بشعاراتهم. كل من هؤلاء وغيرهم مدعومون من قبل واشنطن - وبغض النظر عما يقوله عن الإرهابيين في سوريا، فهو يدعمهم. تدعم تركيا كلاهما: نحن نعلم أن إرهابيي "داعش" كانوا دائما على صلة قوية بتركيا، وقد عولجوا هناك وحصلوا على أسلحة. الآن نرى نفس الطائرات بدون طيار التركية في الخدمة مع الجيش الأوكراني".وبحسبه، فإن الخلايا القتالية لإرهابيي "داعش" وكتائب النازيين الجدد ليست وحدات جيش قتالي، بل تشكيلات مسلحة. هذا هو السبب في أنهم يرتكبون جرائم حرب بسهولة.هذا وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق بإثبات جميع ملابسات أفعال المعاملة القاسية التي يتعرض لها أسرى الحرب والمدنيين الروس. بما أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فإن القوميين الجدد، مثل الإرهابيين، سيُحاسبون على أفعالهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220405/محللون-لـسبوتنيك-المستفيد-من-جرائم-الحرب-ضد-الجنود-الروس-هم-مشغلو-أوكرانيا-الرسميون-1060877238.html

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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, تنظيم داعش الإرهابي, تدريب