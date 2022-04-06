https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماكرون-يعتبر-سياسته-المتمثلة-في-الحفاظ-على-الحوار-مع-بوتين-صحيحة-1060919193.html

ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة

ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T20:20+0000

2022-04-06T20:20+0000

2022-04-06T20:20+0000

العالم

روسيا

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وقال ماكرون على هواء قناة TF1 التلفزيونية: "أعتقد أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا بالنيابة عن فرنسا".ووفقا له، "فإن هذا ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".وأشار ماكرون إلى أنه بدأ حواره مع بوتين فور توليه رئاسة فرنسا في مايو 2017. ووصف ماكرون هذا الحوار بأنه "واجبه كرئيس لفرنسا". مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "هذا الحوار يجري دون أي سذاجة".وتعليقًا على النهج الفرنسي للوضع في أوكرانيا، قال ماكرون إن سياسة باريس تجمع بين الحوار وتطبيق العقوبات على روسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. في اليوم التالي، زار كييف. وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. في الأسابيع الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي تسع محادثات هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.

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