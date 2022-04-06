عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماكرون-يعتبر-سياسته-المتمثلة-في-الحفاظ-على-الحوار-مع-بوتين-صحيحة-1060919193.html
ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة
ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T20:20+0000
2022-04-06T20:20+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/62/1042686211_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_6b4f3c95d9034c2f263a1386f4bbebd9.jpg
وقال ماكرون على هواء قناة TF1 التلفزيونية: "أعتقد أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا بالنيابة عن فرنسا".ووفقا له، "فإن هذا ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".وأشار ماكرون إلى أنه بدأ حواره مع بوتين فور توليه رئاسة فرنسا في مايو 2017. ووصف ماكرون هذا الحوار بأنه "واجبه كرئيس لفرنسا". مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "هذا الحوار يجري دون أي سذاجة".وتعليقًا على النهج الفرنسي للوضع في أوكرانيا، قال ماكرون إن سياسة باريس تجمع بين الحوار وتطبيق العقوبات على روسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. في اليوم التالي، زار كييف. وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. في الأسابيع الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي تسع محادثات هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/62/1042686211_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_02d7c3a8fca1b4b2d650d1b2548c8fa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة

20:20 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة.
وقال ماكرون على هواء قناة TF1 التلفزيونية: "أعتقد أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا بالنيابة عن فرنسا".
ووفقا له، "فإن هذا ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".
وأشار ماكرون إلى أنه بدأ حواره مع بوتين فور توليه رئاسة فرنسا في مايو 2017. ووصف ماكرون هذا الحوار بأنه "واجبه كرئيس لفرنسا". مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "هذا الحوار يجري دون أي سذاجة".
وتعليقًا على النهج الفرنسي للوضع في أوكرانيا، قال ماكرون إن سياسة باريس تجمع بين الحوار وتطبيق العقوبات على روسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.
وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. في اليوم التالي، زار كييف. وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. في الأسابيع الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي تسع محادثات هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала