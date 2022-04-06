https://arabic.sputniknews.com/20220406/مصر-تعلن-خلو-إحدى-المحافظات-من-مرضى-كورونا-1060888284.html
مصر تعلن خلو إحدى المحافظات من مرضى كورونا
مصر تعلن خلو إحدى المحافظات من مرضى كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:55+0000
2022-04-06T07:55+0000
2022-04-06T07:55+0000
مصر
فيروس كورونا
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وحسب بيان الوزارة، فإن جميع نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية.وقال الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة، في جميع المستشفيات جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.وأضاف جميعه أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات مصر في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية. وأكد أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى في محافظة البحيرة 3 مليون و181 ألف و172، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألف و927 حتى اليوم.
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, فيروس كورونا
مصر تعلن خلو إحدى المحافظات من مرضى كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.
وحسب بيان الوزارة، فإن جميع نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" لفحص فيروس كورونا
سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية.
وقال الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة، في جميع المستشفيات جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.
وأضاف جميعه أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات مصر
في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية.
وأكد أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.
وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى في محافظة البحيرة 3 مليون و181 ألف و172، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألف و927 حتى اليوم.