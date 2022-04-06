https://arabic.sputniknews.com/20220406/هل-تضاءلت-فرص-تشكيل-حكومة-الأغلبية-في-العراق؟-1060904552.html
هل تضاءلت فرص تشكيل حكومة الأغلبية في العراق؟
هل تضاءلت فرص تشكيل حكومة الأغلبية في العراق؟
نشبت خلافات خلال اليومين الماضيين في مجلس النواب العراقي، تمثلت بالنزاع الإداري بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي عن التيار الصدري، حول... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:20+0000
2022-04-06T13:20+0000
2022-04-06T13:21+0000
راديو
هموم عراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060904511_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_c0998a8ab997701631ff30467c116806.png
هل تضاءلت فرص تشكيل حكومة الأغلبية في العراق؟
هل تضاءلت فرص تشكيل حكومة الأغلبية في العراق؟
ويأتي الخلاف بين أقطاب التحالف الثلاثي ليؤشر إلى احتمالية تفككه، إذ أكد النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري في تغريدة على تويتر "أن تنازع الزاملي مع الحلبوسي وإصراره على أنه جزء من هيئة رئاسة وليس نائبا للرئيس يهدد تحالف "إنقاذ وطن" بالتصدع إن لم يتدخل الصدر".وعن إمكانية تفكك التحالف الثلاثي الذي تعلق عليه آمال تشكيل الحكومة العراقية، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" السياسي المستقل وائل الحازم:وأضاف الحازم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060904511_107:0:1040:700_1920x0_80_0_0_4fe0dbb9d79ee7f3dab8cf0019b129c7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل تضاءلت فرص تشكيل حكومة الأغلبية في العراق؟
13:20 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
نشبت خلافات خلال اليومين الماضيين في مجلس النواب العراقي، تمثلت بالنزاع الإداري بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي عن التيار الصدري، حول الصلاحيات الإدارية للرئيس ونائبيه، وتسمية الزاملي رئاسة البرلمان بهيئة الرئاسة ورفض الحلبوسي لذلك.
ويأتي الخلاف بين أقطاب التحالف الثلاثي ليؤشر إلى احتمالية تفككه، إذ أكد النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري في تغريدة على تويتر "أن تنازع الزاملي مع الحلبوسي وإصراره على أنه جزء من هيئة رئاسة وليس نائبا للرئيس يهدد تحالف "إنقاذ وطن" بالتصدع إن لم يتدخل الصدر".
وعن إمكانية تفكك التحالف الثلاثي الذي تعلق عليه آمال تشكيل الحكومة العراقية، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" السياسي المستقل وائل الحازم:
"الخلاف بين رئيس مجلس النواب ونائبه كان حول صلاحيات الأخير، وذلك بسبب نقص الخبرة السياسية لدى السيد نائب رئيس البرلمان، وقد حُسم الخلاف دون أن يمس موضوع تحالف (إنقاذ وطن) بين المكونات الثلاث، فهذا التحالف ما زال متماسكا جداً وهو ماض في عملية تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الجمهورية، علما أن التحالفات الأخرى تفاءلت بهذا الخلاف وكثفت نشاطاتها، حيث كانوا ينتظرون مثل هكذا خلاف، لكن باءت جهودهم بالفشل، حيث تم تسوية الأمر".
"العراق اليوم لا ينتقل من حكومة إلى حكومة جديدة، وإنما من مشروع سياسي إلى آخر، يتمثل بمشروع الأغلبية الوطنية الذي يعقد عليه العراقيون الآمال، حيث أن كل ما يمر به العراق اليوم من أوضاع حرجة كان بسبب الحكومات التوافقية، وما يعطل تشكيل الحكومة هو مسألة اختيار رئيس الجمهورية، فهناك خلاف بين الأكراد حول الشخصية المرشحة لهذا المنصب، وسيتم التوافق على ذلك بين الحزبين الكرديين في جلسة البرلمان القادمة، فالتدخلات الخارجية اليوم باتت محدودة جدا في مسألة تشكيل الحكومة العراقية".
التفاصيل في الملف الصوتي...