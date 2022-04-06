https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزارة-المالية-الروسية-تسدد-سندات-اليوروبوند--بالروبل-للمرة-الأولى--1060893223.html
وزارة المالية الروسية تسدد سندات اليوروبوند بالروبل للمرة الأولى
وزارة المالية الروسية تسدد سندات اليوروبوند بالروبل للمرة الأولى
أعلنت وزارة المالية الروسية أنها أوفت لأول مرة بالتزاماتها بتسديد سندات اليوروبوند (سندات مقومة باليورو) السيادية لحامليها الأجانب مقابل 649.2 مليون دولار... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:09+0000
2022-04-06T10:09+0000
2022-04-06T10:09+0000
وزارة المالية الروسية
اقتصاد
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علاوة على ذلك، فإن التحويل إلى عملات أجنبية لن يكون ممكنًا قبل أن يسمح لروسيا الوصول إلى حسابات العملات الأجنبية المجمدة.وقالت الوزارة: "رفض بنك مراسل أجنبي تنفيذ الأوامر الخاصة بدفع دخل الكوبون وسندات اليوروبوند الروسية المستحقة في عام 2022 ودفع قسيمة على سندات اليوروبوند في عام 2042 بمبلغ إجمالي قدره 649.2 مليون دولار مستحقة في 4 أبريل، 2022".وأضاف: "في هذا الصدد، اضطرت وزارة المالية الروسية، من أجل الوفاء بالتزامات ديون الدولة الروسية بدفع السندات المذكورة أعلاه والامتثال لمصالح مالكي هذه الأوراق المالية، إلى جذب مؤسسة مالية روسية إلى سداد الدفعات اللازمة. في 4 أبريل 2022، قامت وزارة المالية الروسية بتحويل الأموال إلى "وديعة التسوية الوطنية" NBCO JSC لتسديد هذه المدفوعات بعملة روسيا بسعر الصرف الرسمي لبنك روسيا اعتبارًا من 4 أبريل 2022 وفقا لمرسوم رئيس روسيا المؤرخ 5 مارس/أذار.وأشارت إلى أنه: "وبالتالي، فإن الالتزامات بموجب سندات روسيا 2022 و 2042 المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها بالكامل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة المالية الروسية, اقتصاد
وزارة المالية الروسية تسدد سندات اليوروبوند بالروبل للمرة الأولى
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أعلنت وزارة المالية الروسية أنها أوفت لأول مرة بالتزاماتها بتسديد سندات اليوروبوند (سندات مقومة باليورو) السيادية لحامليها الأجانب مقابل 649.2 مليون دولار ودفعت بالروبل، بسبب رفض بنك وكيل أجنبي تنفيذ الأوامر الدفع بالعملة الأجنبية.
علاوة على ذلك، فإن التحويل إلى عملات أجنبية لن يكون ممكنًا قبل أن يسمح لروسيا الوصول إلى حسابات العملات الأجنبية المجمدة.
وقالت الوزارة: "رفض بنك مراسل أجنبي تنفيذ الأوامر الخاصة بدفع دخل الكوبون وسندات اليوروبوند الروسية المستحقة في عام 2022 ودفع قسيمة على سندات اليوروبوند في عام 2042 بمبلغ إجمالي قدره 649.2 مليون دولار مستحقة في 4 أبريل، 2022".
وأضاف: "في هذا الصدد، اضطرت وزارة المالية الروسية، من أجل الوفاء بالتزامات ديون الدولة الروسية بدفع السندات المذكورة أعلاه والامتثال لمصالح مالكي هذه الأوراق المالية، إلى جذب مؤسسة مالية روسية إلى سداد الدفعات اللازمة. في 4 أبريل 2022، قامت وزارة المالية الروسية بتحويل الأموال إلى "وديعة التسوية الوطنية" NBCO JSC لتسديد هذه المدفوعات بعملة روسيا بسعر الصرف الرسمي لبنك روسيا اعتبارًا من 4 أبريل 2022 وفقا لمرسوم رئيس روسيا المؤرخ 5 مارس/أذار.
وأشارت إلى أنه: "وبالتالي، فإن الالتزامات بموجب سندات روسيا 2022 و 2042 المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها بالكامل".