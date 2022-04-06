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https://arabic.sputniknews.com/20220406/يمكن-أن-تسبب-السرطان-لماذا-تعتبر-المعكرونة-سريعة-التحضير-خطيرة-1060917192.html
يمكن أن تسبب السرطان... لماذا تعتبر المعكرونة سريعة التحضير خطيرة
يمكن أن تسبب السرطان... لماذا تعتبر المعكرونة سريعة التحضير خطيرة
تحدثت إخصائية التغذية والغدد الصماء، بولينا كوروليفا، عن مخاطر الاستهلاك المستمر للمعكرونة الشعيرية سريعة التحضير، ولاحظت أن الخطأ الأكثر شيوعًا هو تحضير هذا... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:16+0000
2022-04-06T19:16+0000
مجتمع
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قالت الطبيبة: "تسخين هذه العبوة يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد سامة تسبب أورامًا خبيثة".وأوضحت أنه "من الممكن تناولها مرة واحدة في الاسبوع بالنسبة للكبار، ومرة واحدة في الشهر للأطفال".وأشارت إلى أنه لا يمكنك تناول المعكرونة إلا من الأطباق الزجاجية.ونوهت إلى أن المصابين بأمراض الجهاز الهضمي والسمنة ومرض السكري ممنوعون من هذه المنتج، وإذا أصروا على تناولها فيجب أن تكون خالية من التوابل.
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مجتمع

يمكن أن تسبب السرطان... لماذا تعتبر المعكرونة سريعة التحضير خطيرة

19:16 GMT 06.04.2022
CC0 / Pixabay / معكرونة
معكرونة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
CC0 / Pixabay /
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تحدثت إخصائية التغذية والغدد الصماء، بولينا كوروليفا، عن مخاطر الاستهلاك المستمر للمعكرونة الشعيرية سريعة التحضير، ولاحظت أن الخطأ الأكثر شيوعًا هو تحضير هذا المنتج في العبوة.
قالت الطبيبة: "تسخين هذه العبوة يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد سامة تسبب أورامًا خبيثة".
وأوضحت أنه "من الممكن تناولها مرة واحدة في الاسبوع بالنسبة للكبار، ومرة واحدة في الشهر للأطفال".
وأشارت إلى أنه لا يمكنك تناول المعكرونة إلا من الأطباق الزجاجية.
ونوهت إلى أن المصابين بأمراض الجهاز الهضمي والسمنة ومرض السكري ممنوعون من هذه المنتج، وإذا أصروا على تناولها فيجب أن تكون خالية من التوابل.
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