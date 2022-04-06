https://arabic.sputniknews.com/20220406/4-سيناريوهات-أمام-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل-بعدما-فقد-الأغلبية-1060910523.html

4 سيناريوهات أمام الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعدما فقد الأغلبية

4 سيناريوهات أمام الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعدما فقد الأغلبية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن 4 سيناريوهات أمام الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعدما خسر الأغلبية في الكنيست إثر انسحاب النائبة عيديت... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T15:10+0000

2022-04-06T15:10+0000

2022-04-06T15:10+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

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وكان من ضمن الأسباب الجوهرية التي دفعت سليمان للانسحاب ما وصفته بإلحاق حكومة بينيت الضرر بالهوية اليهودية، بما في ذلك عبر سماح وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بإدخال الخبز المخمر إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي الوشيك، في وقت تحظر الشريعة اليهودية استخدام الخميرة في الخبز خلال الفصح.وسيلمان، هي عضو الكنيست الثانية عن حزب "يمينا" التي تنسحب من الائتلاف، بعد عضو الكنيست عاميحاي شيكل.وبذلك يصبح عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم 60 (من أصل 120 بالكنيست)، ما يعني أن الائتلاف لن يتمكن من تشريع قوانين، وخاصة قوانين أساس، كما أنه قد لا ينجح بتمرير ميزانية الدولة.واستعرضت هيئة البث (كان) سيناريوهات 4 أمام الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة:السيناريو الأولانضمام عضو كنيست واحد آخر على الأقل من الائتلاف (اليمين أو اليسار) إلى سيلمان وإعلان انسحابه واستعداده لدعم قانون حل الكنيست. وفي مثل هذه الحالة، سيكون هناك 61 نائبا مؤيدا لحل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع.السيناريو الثانيأن تعرب أجزاء من القائمة العربية المشتركة (6 مقاعد) عن جاهزيتها لدعم الائتلاف من الخارج، ليكون الأخير قادرا على الاستمرار بمساعدتها. لكن معقولية هذا الاحتمال منخفضة لأن هناك أعضاء كنيست في "يمينا"، وكذلك "أمل جديد"، سبق وأكدوا أنهم لن يكونوا على استعداد لدعم الائتلاف من قبل القائمة المشتركة.السيناريو الثالثتشكيل حكومة أخرى، من خلال الكنيست الحالي، دون الحاجة إلى الذهاب لانتخابات جديدة. وفي هذه الحالة فإن الحكومة الأخرى الوحيدة التي يمكن تشكيلها في الكنيست الحالي هي حكومة يمينية. هنا ينقسم السيناريو إلى قسمين:إذا سمح زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لشخص آخر في حزبه بتشكيل حكومة، يمكن بسهولة إتمام المهمة.إذا لم يوافق نتنياهو وطالب بالترشح لرئاسة الوزراء بنفسه، فسيكون تشكيل حكومة أخرى أكثر تعقيدا، هذا لأن حزب "أمل جديد" وأجزاء من حزب "يمينا" غير مستعدين لتشكيل حكومة معه.السيناريو الرابعأن يبقى الائتلاف الحاكم على وضعه الحالي مع 60 عضوا فقط، لكنه لن يتمكن من سن أو تمرير القوانين، إلا أنه سيستمر حتى الوقت الذي يجب أن يتم فيه تمرير الميزانية - نهاية مارس/آذار 2023، ثم يتم حله تلقائيا عندما لا يتم إقرار الميزانية.وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل في شهر يونيو/حزيران 2021 بعد 4 جولات انتخابية خلال عامين، لم يتمكن الفائز فيها من تشكيل حكومة.وضم الائتلاف 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي: "يمينا" (يمين)، "أمل جديد" (يمين)، "هناك مستقبل" (وسط)، "أزرق- أبيض" (وسط)، "إسرائيل بيتنا" (يمين)، "ميرتس" (يسار)"، "العمل" (وسط)، القائمة الموحدة (عربي).

https://arabic.sputniknews.com/20220406/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-مهدد-بالانهيار-1060891116.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت