https://arabic.sputniknews.com/20220407/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-جديدة-1060959853.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، من خلال احتجاز سفينة مشتقات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T23:40+0000

2022-04-07T23:40+0000

2022-04-07T23:40+0000

أنصار الله

قوات التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن "قوى العدوان [في إشارة إلى قوات التحالف العربي] ‏تستمر بالقرصنة على سفن الوقود وانتهاك الهدنة المعلنة بقيامها اليوم باحتجاز سفينة البنزين (سي هارت) واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز".وأضاف أن "السفينة احتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية"، معتبراً ذلك "انتهاكا غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنة أو أثناءها".ودعا المتوكل، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بـ "وضع حد لهذه التجاوزات".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء، وصول سفينتي البنزين الإسعافيتين "سي ادور" و"سندس" المحملتين بنحو 65 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة، عقب 30 يوماً من الاحتجاز لدى التحالف، حسب متحدث الشركة.يأتي ذلك غداة اتهام جماعة "أنصار الله"، التحالف باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" التي تحمل 29,934 طناً، بعد يوم من حصولها على تصريح من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق "أنفيم" بالدخول إلى ميناء الحديدة.ومساء يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان الهدنة التي تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/ناطق-شركة-النفط-لـسبوتنيك-التحالف-يزيد-من-معاناة-اليمنيين-باحتجاز-سفن-البنزين-الإسعافية-1060343125.html

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أنصار الله, قوات التحالف العربي