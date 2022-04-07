https://arabic.sputniknews.com/20220407/إصابة-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-بكورونا-1060950129.html

إصابة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بكورونا

إصابة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بكورونا

أعلن متحدث باسم رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن نتائج اختبار نانسي بيلوسي بـ(كوفيد-19) اليوم الخميس، جاءت "إيجابية".‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T16:07+0000

2022-04-07T16:07+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

نانسي بيلوسي

فيروس كورونا

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وكتبت درو هاميل عبر "تويتر": "بعد اختبارها سلبيا هذا الأسبوع، تلقت رئيس مجلس النواب بيلوسي نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا وهي حاليا بدون أعراض".وتابعت هاميل في تغريدتها أن "نانسي بيلوسي تم تطعيمها وتعزيزها بالكامل ضد الفيروس، وهو ممتنة للحماية القوية التي قدمها اللقاح المضاد لها، وستخضع للعزل الصحي".تعتبر نانسي بيلوسي هي أكبر نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي (82 عاما)، وتأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الخلافة الرئاسية بعد نائب الرئيس.وأعلنت درو هاميل أنه نتيجة اختبار نانسي بيلوسي "الإيجابي" لفيروس "كورونا" المستجد، تم إلغاء مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، كما تم تأجيل زيارة وفد من الكونغرس برئاستها إلى آسيا إلى وقت لاحق.يشار إلى أن عدد من النواب الأمريكيين جاءت نتائج اختباراتهم لـ(كوفيد-19) إيجابية خلال الأسبوع الحالي، وهم كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، وجواكين كاسترو من تكساس، وغريغوري ميكس من نيويورك، وآدم شيف من كاليفورنيا، وديريك كيلمر من واشنطن، وديبي واسرمان شولتز من فلوريدا، وسكوت بيترز من كاليفورنيا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن إصابة شخص ما على مقربة من نانسي بيلوسي بفيروس "كورونا" المستجد.كما أنه في شهر يوليو/ تموز 2021، ثبتت إصابة أحد كبار المساعدين في مكتب بيلوسي بـ(كوفيد-19).

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي, فيروس كورونا