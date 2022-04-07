https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعلق-مشاركة-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1060950267.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتعليق عمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T16:01+0000
2022-04-07T16:01+0000
2022-04-07T16:26+0000
العالم
روسيا
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ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 93 دولة لصالح القرار، و24 ضد القرار. فيما امتنعت 58 عن التصويت.وبحسب القرار ، فإن الجمعية العامة "تقرر تعليق حقوق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وفي الوقت نفسه ، ينص القرار على أن الجمعية العامة تقرر "مراجعة الموضوع إذا لزم الأمر".وتم توضيح القرار لمراسل "سبوتنيك" بأن "روسيا تحتفظ بمقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لكنها تفقد الحق في التصويت والحق في الكلام".يٌشار إلى أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان
16:01 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتعليق عمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 93 دولة لصالح القرار، و24 ضد القرار. فيما امتنعت 58 عن التصويت.
وبحسب القرار ، فإن الجمعية العامة "تقرر تعليق حقوق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وفي الوقت نفسه ، ينص القرار على أن الجمعية العامة تقرر "مراجعة الموضوع إذا لزم الأمر".
وتم توضيح القرار لمراسل "سبوتنيك" بأن "روسيا تحتفظ بمقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لكنها تفقد الحق في التصويت والحق في الكلام".
يٌشار إلى أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.