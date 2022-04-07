عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الحكومة-الروسية-توضح-موقفها-من-الدفع-بالعملات-المشفرة-داخل-روسيا-1060937698.html
الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا
الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا
حددت الحكومة الروسية موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل أراضي روسيا، وذلك خلال تقرير الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مجلس الدوما،... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:48+0000
2022-04-07T11:48+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_421f071e514262c49aaffa03afcbfee5.jpg
وقال ميشوستين: "أولاً، نحن ضد الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للتسويات أو الأموال، فنحن هنا متضامنون ونتشارك موقف البنك المركزي، لذلك نعتقد أن هذا لا يمكن القيام به".وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية هنا، بحيث يتم تضمين جميع العناصر ذات الصلة التي تميز العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى في التشريع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b96e66838df9f55f4f70247ca5ce99fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا

11:48 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حددت الحكومة الروسية موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل أراضي روسيا، وذلك خلال تقرير الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مجلس الدوما، اليوم الخميس.
وقال ميشوستين: "أولاً، نحن ضد الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للتسويات أو الأموال، فنحن هنا متضامنون ونتشارك موقف البنك المركزي، لذلك نعتقد أن هذا لا يمكن القيام به".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية هنا، بحيث يتم تضمين جميع العناصر ذات الصلة التي تميز العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى في التشريع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала