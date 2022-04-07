https://arabic.sputniknews.com/20220407/الحكومة-الروسية-توضح-موقفها-من-الدفع-بالعملات-المشفرة-داخل-روسيا-1060937698.html
الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا
الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا
حددت الحكومة الروسية موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل أراضي روسيا، وذلك خلال تقرير الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مجلس الدوما،... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:48+0000
2022-04-07T11:48+0000
2022-04-07T11:48+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ميشوستين: "أولاً، نحن ضد الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للتسويات أو الأموال، فنحن هنا متضامنون ونتشارك موقف البنك المركزي، لذلك نعتقد أن هذا لا يمكن القيام به".وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية هنا، بحيث يتم تضمين جميع العناصر ذات الصلة التي تميز العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى في التشريع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الحكومة الروسية توضح موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل روسيا
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حددت الحكومة الروسية موقفها من الدفع بالعملات المشفرة داخل أراضي روسيا، وذلك خلال تقرير الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مجلس الدوما، اليوم الخميس.
وقال ميشوستين: "أولاً، نحن ضد الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة للتسويات أو الأموال، فنحن هنا متضامنون ونتشارك موقف البنك المركزي، لذلك نعتقد أن هذا لا يمكن القيام به".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية هنا، بحيث يتم تضمين جميع العناصر ذات الصلة التي تميز العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى في التشريع".