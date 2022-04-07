https://arabic.sputniknews.com/20220407/الهند-تتفق-مع-إسرائيل-لتحويل-عدد-من-طائراتها-المدنية-إلى-عسكرية-1060929222.html
الهند تتفق مع إسرائيل لتحويل عدد من طائراتها المدنية إلى عسكرية
الهند تتفق مع إسرائيل لتحويل عدد من طائراتها المدنية إلى عسكرية
وقّعت الصناعات الجوية الهندية المعروفة اختصارا بـ "هال" على مذكرة تفاهم مع الصناعات الجوية الإسرائيلية، وذلك من أجل تحويل طائرات ركاب مدنية إلى طائرات للتزود... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:08+0000
2022-04-07T09:08+0000
2022-04-07T09:08+0000
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القدس- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "يسرائيل ديفنس" الإسرائيلية عن وسائل إعلامية هندية، قولها إن "الصناعات الهندية ستقوم بعملية التحويل مع استغلال التجربة والمعرفة التي تمتلكها الصناعات الجوية الإسرائيلية بتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن وتجربتها الكبيرة بتطوير وإنتاج منصات عسكرية رائدة".وتعهد المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعاز ليفي بأن "الشركة ستبذل أقصى جهودها بتحويل الطائرات في الهند مع استخدام موارد محلية في الهند"، مضيفا أنه "خلال نقل المعلومات في مجال التحويل للهند، نحن نؤيد حملة (صنع في الهند) والتي تستهدف تشجيع الصناعات المحلية".
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار الهند اليوم, طائرات نقل عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الهند تتفق مع إسرائيل لتحويل عدد من طائراتها المدنية إلى عسكرية
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وقّعت الصناعات الجوية الهندية المعروفة اختصارا بـ "هال" على مذكرة تفاهم مع الصناعات الجوية الإسرائيلية، وذلك من أجل تحويل طائرات ركاب مدنية إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكرية.
القدس- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "يسرائيل ديفنس" الإسرائيلية عن وسائل إعلامية هندية، قولها إن "الصناعات الهندية ستقوم بعملية التحويل مع استغلال التجربة والمعرفة التي تمتلكها الصناعات الجوية الإسرائيلية بتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن وتجربتها الكبيرة بتطوير وإنتاج منصات عسكرية رائدة".
وأفادت الصحيفة بأن "الاتفاق بين الشركتين يشمل أيضا تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن مدنية".
وتعهد المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعاز ليفي بأن "الشركة ستبذل أقصى جهودها بتحويل الطائرات في الهند مع استخدام موارد محلية في الهند"، مضيفا أنه "خلال نقل المعلومات في مجال التحويل للهند، نحن نؤيد حملة (صنع في الهند) والتي تستهدف تشجيع الصناعات المحلية".