https://arabic.sputniknews.com/20220407/تراجع-الاحتياطيات-الأجنبية-لمصر-إلى-37-مليار-دولار-1060946270.html
تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 37 مليار دولار
تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 37 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، من 40.994 مليار في فبراير/ شباط 2022. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:40+0000
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وذكر المركزي المصري في بيان، أنه "التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام البنك خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري".وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضا "لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".وأوضح أنه على الرغم من التغيير في االحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات. كما أكد المركزي المصري أنه في ضوء التطورات الراهنة سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html
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تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 37 مليار دولار
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، من 40.994 مليار في فبراير/ شباط 2022.
وذكر المركزي المصري في بيان
، أنه "التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام البنك خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري".
وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضا "لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".
وأوضح أنه على الرغم من التغيير في االحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
كما أكد المركزي المصري أنه في ضوء التطورات الراهنة سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.