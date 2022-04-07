https://arabic.sputniknews.com/20220407/رونالدو-يخرج-عن-صمته-ويرد-على-انتقادات-روني-وكاراجر-بكلمتين-1060928691.html
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر بكلمتين
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر بكلمتين
خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن صمته، بشأن الانتقادات التي وجهها له زميله السابق واين روني، ومدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:56+0000
2022-04-07T08:56+0000
2022-04-07T08:56+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونشر روني صورة له برفقة كاراجر أثناء وجودهما في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، وذلك عبر حسابه في موقع "إنستغرام".واستغل رونالدو هذا المنشور، مكتفيا بكلمتين "اثنان غيوران".وشهدت الأيام الماضية خروج روني بتصريحات متتالية وصف فيها رونالدو بـ "الغطاس والمزعج"، قبل أن يطالب المانيو بالتخلي عن الدولي البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر بكلمتين
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خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن صمته، بشأن الانتقادات التي وجهها له زميله السابق واين روني، ومدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر.
ونشر روني صورة له برفقة كاراجر أثناء وجودهما في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، وذلك عبر حسابه في موقع "إنستغرام".
واستغل رونالدو هذا المنشور، مكتفيا بكلمتين "اثنان غيوران".
وشهدت الأيام الماضية خروج روني بتصريحات متتالية وصف فيها رونالدو بـ "الغطاس والمزعج"، قبل أن يطالب المانيو بالتخلي عن الدولي البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.