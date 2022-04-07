عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-سامسونغ-تقدر-زيادة-أرباحها-التشغيلية-في-الربع-الأول-بنسبة-50-1060923457.html
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
تتوقع شركة "سامسونغ" تحقيق أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:35+0000
2022-04-07T06:35+0000
اقتصاد
شركة سامسونج
كوريا الجنوبية
أرباح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/55/1020695595_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_f8d6d40942a761cc39da70ae22c75d52.jpg
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن الشركة الكورية الجنوبية قدرت أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/55/1020695595_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_0409f7aa4a789d1707dbcde404a34230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, شركة سامسونج, كوريا الجنوبية, أرباح

شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%

06:35 GMT 07.04.2022
© REUTERSسامسونج
سامسونج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
تتوقع شركة "سامسونغ" تحقيق أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن الشركة الكورية الجنوبية قدرت أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.
وتوقعت "سامسونغ" أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 77 ترليون وون، بزيادة 17.7% عن العام السابق. ويعد هذا الرقم أعلى أيضا من توقعات السوق البالغة 76.8 ترليون وون.
وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала