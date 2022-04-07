https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-سامسونغ-تقدر-زيادة-أرباحها-التشغيلية-في-الربع-الأول-بنسبة-50-1060923457.html
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
تتوقع شركة "سامسونغ" تحقيق أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:35+0000
2022-04-07T06:35+0000
2022-04-07T06:35+0000
اقتصاد
شركة سامسونج
كوريا الجنوبية
أرباح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/55/1020695595_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_f8d6d40942a761cc39da70ae22c75d52.jpg
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن الشركة الكورية الجنوبية قدرت أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102069/55/1020695595_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_0409f7aa4a789d1707dbcde404a34230.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, شركة سامسونج, كوريا الجنوبية, أرباح
شركة "سامسونغ" تقدر زيادة أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 50%
تابعنا عبر
تتوقع شركة "سامسونغ" تحقيق أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن الشركة الكورية الجنوبية قدرت أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.
وتوقعت "سامسونغ" أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 77 ترليون وون، بزيادة 17.7% عن العام السابق. ويعد هذا الرقم أعلى أيضا من توقعات السوق البالغة 76.8 ترليون وون.
وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.