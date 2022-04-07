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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/كندا-لا-تنضم-إلى-حملة-طرد-دبلوماسيين-روس-1060926288.html
كندا لا تنضم إلى حملة طرد دبلوماسيين روس
كندا لا تنضم إلى حملة طرد دبلوماسيين روس
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه لا ينوي طرد دبلوماسيين روس من بلاده. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:54+0000
2022-04-07T08:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وعن سبب امتناعه عن الانضمام إلى حملة طرد دبلواسيين روس، قال ترودو إن طرد دبلومسيين روس من كندا سيؤدي إلى طرد دبلوماسيين كنديين من روسيا، في حين ترى الحكومة الكندية أن من الضروري أن تحافظ على ما يتيح لها أن تدعم الكنديين في روسيا.وقال راديو كندا إن رئيس الوزراء قرر الامتناع عن ترحيل دبلوماسيين روس، رافضا الانصياع لضغوط بعض السياسيين الكنديين الذين شددوا على ضرورة "إعطاء إشارات واضحة" لموسكو.وأقدم الغرب على طرد دبلومسيين روس بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا لدرء الأخطار المخيمة على الناس هناك وفي روسيا.
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العالم

كندا لا تنضم إلى حملة طرد دبلوماسيين روس

07:54 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 07.04.2022)
CC BY 2.0 / Dronepicr / Legislative Assembly of British Columbiaمبنى البرلمان في كولومبيا البريطانية في فيكتوريا، كندا
مبنى البرلمان في كولومبيا البريطانية في فيكتوريا، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
CC BY 2.0 / Dronepicr / Legislative Assembly of British Columbia
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صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه لا ينوي طرد دبلوماسيين روس من بلاده.
وعن سبب امتناعه عن الانضمام إلى حملة طرد دبلواسيين روس، قال ترودو إن طرد دبلومسيين روس من كندا سيؤدي إلى طرد دبلوماسيين كنديين من روسيا، في حين ترى الحكومة الكندية أن من الضروري أن تحافظ على ما يتيح لها أن تدعم الكنديين في روسيا.
إذا طردنا دبلوماسيين روسا من كندا مثلما فعل حلفاؤنا، فسوف يؤدي هذا إلى ترحيل دبلوماسيينا من موسكو
وقال راديو كندا إن رئيس الوزراء قرر الامتناع عن ترحيل دبلوماسيين روس، رافضا الانصياع لضغوط بعض السياسيين الكنديين الذين شددوا على ضرورة "إعطاء إشارات واضحة" لموسكو.
وأقدم الغرب على طرد دبلومسيين روس بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا لدرء الأخطار المخيمة على الناس هناك وفي روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
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