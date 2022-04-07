https://arabic.sputniknews.com/20220407/ميشوستين-يطالب-موظفي-تكنولوجيا-المعلومات-بإنشاء-نظام-خاص-لمتجر-الإنترنت-1060946855.html
ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت
ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:01+0000
2022-04-07T15:01+0000
2022-04-07T15:01+0000
روسيا
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وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".ردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار والتدابير لتنظيمها، تطرق ميشوستين، كجزء من تقرير الحكومة إلى مجلس الدوما، إلى عمل دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية والوكالات التنظيمية الأخرى للسوق، مؤكدا أنه من الضروري التصرف "بعناية شديدة" هنا.وقال ميشوستين إن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع بشأن الأسعار في روسيا، مشيرا إلى أن "بعض الشركات المصنعة ترفعها لأسباب موضوعية في مسائل تنظيم السوق"، وأن "التوازن مهم".ونوه إلى أن "الاقتصاد الروسي سيحتاج 6 أشهر على الأقل لإعادة البناء بعد العقوبات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.
وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".
وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".
ردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار والتدابير لتنظيمها، تطرق ميشوستين، كجزء من تقرير الحكومة إلى مجلس الدوما، إلى عمل دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية والوكالات التنظيمية الأخرى للسوق، مؤكدا أنه من الضروري التصرف "بعناية شديدة" هنا.
وقال ميشوستين إن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع بشأن الأسعار في روسيا، مشيرا إلى أن "بعض الشركات المصنعة ترفعها لأسباب موضوعية في مسائل تنظيم السوق"، وأن "التوازن مهم".
ونوه إلى أن "الاقتصاد الروسي سيحتاج 6 أشهر على الأقل لإعادة البناء بعد العقوبات".