عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ميشوستين-يطالب-موظفي-تكنولوجيا-المعلومات-بإنشاء-نظام-خاص-لمتجر-الإنترنت-1060946855.html
ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت
ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:01+0000
2022-04-07T15:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203053_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_2dce582658e46384ecebe7b42beb6f51.jpg
وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".ردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار والتدابير لتنظيمها، تطرق ميشوستين، كجزء من تقرير الحكومة إلى مجلس الدوما، إلى عمل دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية والوكالات التنظيمية الأخرى للسوق، مؤكدا أنه من الضروري التصرف "بعناية شديدة" هنا.وقال ميشوستين إن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع بشأن الأسعار في روسيا، مشيرا إلى أن "بعض الشركات المصنعة ترفعها لأسباب موضوعية في مسائل تنظيم السوق"، وأن "التوازن مهم".ونوه إلى أن "الاقتصاد الروسي سيحتاج 6 أشهر على الأقل لإعادة البناء بعد العقوبات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203053_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_70e4ae40821b2bddc166a58aca087c17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

ميشوستين يطالب موظفي تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام خاص لمتجر الإنترنت

15:01 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.
وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".
وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".
ردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار والتدابير لتنظيمها، تطرق ميشوستين، كجزء من تقرير الحكومة إلى مجلس الدوما، إلى عمل دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية والوكالات التنظيمية الأخرى للسوق، مؤكدا أنه من الضروري التصرف "بعناية شديدة" هنا.
وقال ميشوستين إن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع بشأن الأسعار في روسيا، مشيرا إلى أن "بعض الشركات المصنعة ترفعها لأسباب موضوعية في مسائل تنظيم السوق"، وأن "التوازن مهم".
ونوه إلى أن "الاقتصاد الروسي سيحتاج 6 أشهر على الأقل لإعادة البناء بعد العقوبات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала