https://arabic.sputniknews.com/20220408/إعلام-الولايات-المتحدة-تبحث-في-أوروبا-عن-أسلحة-سوفيتية-لإرسالها-إلى-أوكرانيا-1060964129.html
إعلام: الولايات المتحدة تبحث في أوروبا عن أسلحة سوفيتية لإرسالها إلى أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تبحث في أوروبا عن أسلحة سوفيتية لإرسالها إلى أوكرانيا
تحاول واشنطن تنظيم إمداد كييف بمعدات عسكرية سوفيتية الصنع، تنتمي إلى دول سبق لها شراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي، وفقًا لتقارير قناة "بي إف إم" التلفزيونية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:19+0000
2022-04-08T07:19+0000
2022-04-08T07:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المنشور، زار ممثلون أمريكيون قبرص وعرضوا التخلي عن أسلحة روسية مقابل أسلحة أمريكية معادلة.يقول المقال: "هناك نوعان من الأنظمة المضادة للطائرات لهما أهمية خاصة تورإم-1، الذي يضم نظام الصواريخ إس-300 وبوك-إم2.في أوائل مارس/آذار، أعلنت بولندا أنها سترسل طائرة ميغ-29 إلى أوكرانيا، لكنها تخلت عن هذه الفكرة بعد ذلك. وبدلاً من هذه الطائرات، عرضت الولايات المتحدة توريد مقاتلات إف-16.تلفت وسائل الإعلام الانتباه إلى حقيقة أنه في بداية الأسبوع، أرسلت جمهورية التشيك خمس دبابات من الطراز السوفيتي تي-72، بالإضافة إلى مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة ومدافع هاوتزر إلى أوكرانيا. تواصل واشنطن تزويد كييف بالأسلحة المضادة للدبابات - فقد خصصت الولايات المتحدة 100 مليون دولار لتزويدها بصواريخ جافلين المضادة للدروع.في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الإعارة والتأجير لأوكرانيا. وتنص الوثيقة على توسيع الفرص لتسريع تقديم الأسلحة إلى كييف.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059253217_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_ca46752740cfe7d1b47fef0d88a6e1ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تبحث في أوروبا عن أسلحة سوفيتية لإرسالها إلى أوكرانيا
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تحاول واشنطن تنظيم إمداد كييف بمعدات عسكرية سوفيتية الصنع، تنتمي إلى دول سبق لها شراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي، وفقًا لتقارير قناة "بي إف إم" التلفزيونية.
وبحسب المنشور، زار ممثلون أمريكيون قبرص وعرضوا التخلي عن أسلحة روسية مقابل أسلحة أمريكية معادلة.
يقول المقال: "هناك نوعان من الأنظمة المضادة للطائرات لهما أهمية خاصة تورإم-1، الذي يضم نظام الصواريخ إس-300 وبوك-إم2.
تشرح القناة التلفزيونية البحث عن مثل هذه المعدات من خلال حقيقة أنها تعمل في الجيش الأوكراني، وبالتالي، لن تكون هناك حاجة لتدريب خاص لمقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا.
في أوائل مارس/آذار، أعلنت بولندا أنها سترسل طائرة ميغ-29 إلى أوكرانيا، لكنها تخلت عن هذه الفكرة بعد ذلك. وبدلاً من هذه الطائرات، عرضت الولايات المتحدة توريد مقاتلات إف-16.
تلفت وسائل الإعلام الانتباه إلى حقيقة أنه في بداية الأسبوع، أرسلت جمهورية التشيك خمس دبابات من الطراز السوفيتي تي-72، بالإضافة إلى مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة ومدافع هاوتزر إلى أوكرانيا. تواصل واشنطن تزويد كييف بالأسلحة المضادة للدبابات - فقد خصصت الولايات المتحدة 100 مليون دولار لتزويدها بصواريخ جافلين المضادة للدروع.
في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الإعارة والتأجير لأوكرانيا. وتنص الوثيقة على توسيع الفرص لتسريع تقديم الأسلحة إلى كييف.