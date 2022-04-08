https://arabic.sputniknews.com/20220408/ارتفاع-حصيلة-قتلى-عملية-تل-أبيب-إلى-3-إسرائيليين-1060985151.html

ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3 إسرائيليين

ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3 إسرائيليين

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس إلى 3 بعد إعلان وفاة أحد المصابين في مستشفى إيخلوف في المدينة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T16:16+0000

2022-04-08T16:16+0000

2022-04-08T16:16+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الرسمية: "تم تأكيد وفاة براك لوبان، وهو أب لثلاثة أطفال من مدينة جفعات شموئيل"، قرب تل أبيب، وكان مدربا لرياضة التجديف.وأضافت أن إصابته كانت حرجة، وقد باءت كل المساعي لإنقاذ حياته بالفشل، موضحة أن هناك 7 جرحى آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، وصفت حالات 3 منهم بالخطيرة فيما تراوحت حالة 4 آخرين من متوسطة إلى طفيفة.من جانبه، نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مقتل "لوبان" وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم: "يشارك شعب إسرائيل بأسره الحزن الشديد مع أفراد عائلة براك لوبان، القتيل الثالث في الهجوم الوحشي في ديزنغوف، وهو أب لثلاثة أطفال من جفعات شموئيل".وبإعلان وفاة لوبان، ترتفع حصيلة القتلى في الهجوم إلى 3 بعد إعلان مقتل الإسرائيليين ايتام مغيني وتومير موراد في ساحة الهجوم.ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.

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