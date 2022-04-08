عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/ارتفاع-حصيلة-قتلى-عملية-تل-أبيب-إلى-3-إسرائيليين-1060985151.html
ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3 إسرائيليين
ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3 إسرائيليين
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس إلى 3 بعد إعلان وفاة أحد المصابين في مستشفى إيخلوف في المدينة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:16+0000
2022-04-08T16:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060967899_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_11917c64fa6ae5ba6a724040669ecd11.jpg
وقالت قناة "كان" الرسمية: "تم تأكيد وفاة براك لوبان، وهو أب لثلاثة أطفال من مدينة جفعات شموئيل"، قرب تل أبيب، وكان مدربا لرياضة التجديف.وأضافت أن إصابته كانت حرجة، وقد باءت كل المساعي لإنقاذ حياته بالفشل، موضحة أن هناك 7 جرحى آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، وصفت حالات 3 منهم بالخطيرة فيما تراوحت حالة 4 آخرين من متوسطة إلى طفيفة.من جانبه، نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مقتل "لوبان" وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم: "يشارك شعب إسرائيل بأسره الحزن الشديد مع أفراد عائلة براك لوبان، القتيل الثالث في الهجوم الوحشي في ديزنغوف، وهو أب لثلاثة أطفال من جفعات شموئيل".وبإعلان وفاة لوبان، ترتفع حصيلة القتلى في الهجوم إلى 3 بعد إعلان مقتل الإسرائيليين ايتام مغيني وتومير موراد في ساحة الهجوم.ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060967899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ab70bfad5292a87f63985a2da2f2e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ارتفاع حصيلة قتلى عملية تل أبيب إلى 3 إسرائيليين

16:16 GMT 08.04.2022
© REUTERS / Gideon Markowicz عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Gideon Markowicz
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس إلى 3 بعد إعلان وفاة أحد المصابين في مستشفى إيخلوف في المدينة.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "تم تأكيد وفاة براك لوبان، وهو أب لثلاثة أطفال من مدينة جفعات شموئيل"، قرب تل أبيب، وكان مدربا لرياضة التجديف.
وأضافت أن إصابته كانت حرجة، وقد باءت كل المساعي لإنقاذ حياته بالفشل، موضحة أن هناك 7 جرحى آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، وصفت حالات 3 منهم بالخطيرة فيما تراوحت حالة 4 آخرين من متوسطة إلى طفيفة.
من جانبه، نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مقتل "لوبان" وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم: "يشارك شعب إسرائيل بأسره الحزن الشديد مع أفراد عائلة براك لوبان، القتيل الثالث في الهجوم الوحشي في ديزنغوف، وهو أب لثلاثة أطفال من جفعات شموئيل".
وبإعلان وفاة لوبان، ترتفع حصيلة القتلى في الهجوم إلى 3 بعد إعلان مقتل الإسرائيليين ايتام مغيني وتومير موراد في ساحة الهجوم.
ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.
ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала