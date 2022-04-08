عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الحكومة-المصرية-تنفي-فرض-رسوم-جبرية-على-مصدري-الفراولة-المجمدة-1060971334.html
الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:08+0000
2022-04-08T11:08+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/76/1032527662_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_b387fefd5c751d33b7413729a2d8e1bd.jpg
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون. وأضاف البيان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة.كما أشارت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/76/1032527662_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_526108219bb2e24da9a8d35c29d76996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة

11:08 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورموسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة.
كما أشارت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала