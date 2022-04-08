https://arabic.sputniknews.com/20220408/الحكومة-المصرية-تنفي-فرض-رسوم-جبرية-على-مصدري-الفراولة-المجمدة-1060971334.html
الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:08+0000
2022-04-08T11:08+0000
2022-04-08T11:08+0000
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ووفقا لبيان الحكومة المصرية، فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون. وأضاف البيان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة.كما أشارت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تنفي فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
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نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة.
ووفقا لبيان الحكومة المصرية، فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة.
كما أشارت إلى أن مصر
تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.