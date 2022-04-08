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https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-الهجوم-الصاروخي-على-محطة-كراماتورسك-تم-من-دوبروبول-الخاضعة-لسيطرة-كييف-1060977078.html
الدفاع الروسية: الهجوم الصاروخي على محطة كراماتورسك تم من دوبروبول الخاضعة لسيطرة كييف
الدفاع الروسية: الهجوم الصاروخي على محطة كراماتورسك تم من دوبروبول الخاضعة لسيطرة كييف
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي سقط بالقرب من محطة القطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:25+0000
2022-04-08T13:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
قصف
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "بحسب معطيات مؤكدة، نفذت الضربة فرقة صاروخية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من المنطقة السكنية دوبروبول التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي المدينة".هذا ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو"التكتيكية"، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
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عمليات عسكرية, قصف, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الهجوم الصاروخي على محطة كراماتورسك تم من دوبروبول الخاضعة لسيطرة كييف

13:25 GMT 08.04.2022
© Telegram/TRO_DPRقصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Telegram/TRO_DPR
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي سقط بالقرب من محطة القطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "بحسب معطيات مؤكدة، نفذت الضربة فرقة صاروخية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من المنطقة السكنية دوبروبول التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي المدينة".

وأضاف البيان: "يشار إلى أن نظام كييف أطلق صواريخ على المحطة لتعطيل النزوح الجماعي للسكان من المدينة. "لاستخدامهم كـ" درع بشري" للدفاع عن مواقعهم العسكرية. كما يحدث في العديد من المستوطنات الأخرى في أوكرانيا".

© Photo / Dnronlineعواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
© Photo / Dnronline
هذا ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول "الهجوم الصاروخي" الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل، في محطة سكة الحديد في مدينة كراماتورسك تعد استفزازا وغير صحيحة على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام إطلاق نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها".
© Photo / Dnronlineعواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
© Photo / Dnronline
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو"التكتيكية"، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
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