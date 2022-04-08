https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-الهجوم-الصاروخي-على-محطة-كراماتورسك-تم-من-دوبروبول-الخاضعة-لسيطرة-كييف-1060977078.html

الدفاع الروسية: الهجوم الصاروخي على محطة كراماتورسك تم من دوبروبول الخاضعة لسيطرة كييف

الدفاع الروسية: الهجوم الصاروخي على محطة كراماتورسك تم من دوبروبول الخاضعة لسيطرة كييف

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي سقط بالقرب من محطة القطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T13:25+0000

2022-04-08T13:25+0000

2022-04-08T13:25+0000

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قصف

أخبار أوكرانيا

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وقالت الوزارة في بيان: "بحسب معطيات مؤكدة، نفذت الضربة فرقة صاروخية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من المنطقة السكنية دوبروبول التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي المدينة".هذا ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو"التكتيكية"، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

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عمليات عسكرية, قصف, أخبار أوكرانيا