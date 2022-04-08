https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-قواتنا-الصاروخية-تستهدف-81-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1060964392.html
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية تستهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية تستهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية
أعلنت الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية والصارخية الروسية استهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:24+0000
2022-04-08T07:24+0000
2022-04-08T07:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
قوات عسكرية
تدمير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_cea1707aeafcbbd212657730034b3d08.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "استهدف الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 81 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة وقاذفة صواريخ أوسا للدفاع الجوي وثلاث منشآت لقاذفات صواريخ متعددة، بالإضافة إلى 9 مواقع إسناد و59 منطقة تركيز للمعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية دمرت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 400 طائرة مسيرة و2000 عربة مدرعة و97 طائرة هليكوبتر و421 مركبة جوية دون طيار و228 صاروخا طويل المدى ومتوسط المدى مضاد للطائرات و 2019 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و223 قاذفة صواريخ متعددة و874 ميدانية قطع مدفعية ومدافع هاون وكذلك 1917 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ff946dd0b46f227b86bee3a2285be626.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, قوات عسكرية, تدمير
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية تستهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية
07:24 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية والصارخية الروسية استهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "استهدف الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 81 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة وقاذفة صواريخ أوسا للدفاع الجوي وثلاث منشآت لقاذفات صواريخ متعددة، بالإضافة إلى 9 مواقع إسناد و59 منطقة تركيز للمعدات العسكرية الأوكرانية".
وأضاف كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية دمرت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 400 طائرة مسيرة و2000 عربة مدرعة و97 طائرة هليكوبتر و421 مركبة جوية دون طيار و228 صاروخا طويل المدى ومتوسط المدى مضاد للطائرات و 2019 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و223 قاذفة صواريخ متعددة و874 ميدانية قطع مدفعية ومدافع هاون وكذلك 1917 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.