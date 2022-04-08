https://arabic.sputniknews.com/20220408/بلومبرغ-شل-تبتكر-طريقة-لتزويد-أوروبا-بالنفط-الروسي-دون-التعرض-للعقوبات-1060976940.html

"بلومبرغ": "شل" تبتكر طريقة لتزويد أوروبا بالنفط الروسي دون التعرض للعقوبات

"بلومبرغ": "شل" تبتكر طريقة لتزويد أوروبا بالنفط الروسي دون التعرض للعقوبات

أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة "شل" النفطية الأكبر في أوروبا، ستواصل شراء النفط الروسي ومد السوق الأوروبي به ولكن بطريقة جديدة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T13:22+0000

2022-04-08T13:22+0000

2022-04-08T13:22+0000

اقتصاد

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فبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، فإن شركة "شل" ستقوم بمناورة تدعم فيها الديزل الروسي المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة.ونظرا لأن أوروبا لم تصل إلى حد تطبيق أي قيود أو عقوبات على شراء النفط أو الغاز أو الفحم الروسي، فإن بيع المزيج الجديد أمر قانوني تمامًا. إذا اتبعت "شل" وآخرون القواعد الأوروبية حرفيا، فيمكنهم شراء شحنات من أصل روسي بنسبة 100 في المائة.ومزج النفط الروسي سيكون بمثابة حل للشركة، التي قامت بتعديل ما يسمى بالشروط والأحكام العامة لعقودها للسماح بالمزج الروسي، والتي جاء فيها "شروط البضائع المسلمة والمباعة يجب أن لا تكون من روسيا وأن لا يتم تحميلها أو نقلها من روسيا، ويتم اعتبارها من منشأ روسي، في حال تم تصنيعها في روسيا أو إذا كان 50 في المئة أو أكثر من محتواها من مادة تم إنتاجها في روسيا".وبحسب التقرير، يتم تداول ما يعرف باسم "المزيج اللاتفي"، بين تجار النفط، كأصل جديد للديزل والذي يدخل في تكوينه النفط الروسي الممزوج، حيث سيتم نقل النفط من بلدة بريمورسك الروسية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ، إلى ميناء فينتسبيلز في لاتفيا الذي يحتوي على محطة نفط كبيرة وقدرة تكرير عالية، حيث سيتم الموج هناك.كما وسيتم المزج في أماكن أخرى كهولندا.يعتبر "المزيج اللاتفي" ببساطة اختصارا لأي مزيج يحتوي على نفط روسي، بغض النظر عن مكان المزج.بالنسبة لشركة "شل"، فإن هذه العملية ليست خالية من المخاطر. واضطرت الشركة إلى إصدار اعتذار نادر الشهر الماضي بعد أن اشترى تجارها شحنة واحدة من خام الأورال الروسي المخفض بشدة، ما أثار موجة غضب شملت وزير الخارجية الأوكراني الذي اتهم الشركة بلإتجار بدماء الأوكرانيين.

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اقتصاد