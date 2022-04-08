https://arabic.sputniknews.com/20220408/رئيس-شركة-غاز-يابانية-يحذر-من-انقطاع-الإمدادات-عن-المدن-1060964263.html
رئيس شركة غاز يابانية يحذر من انقطاع الإمدادات عن المدن
رئيس شركة غاز يابانية يحذر من انقطاع الإمدادات عن المدن
صرح رئيس شركة "طوكيو غاز"، تاكاشي أوشيدا، من أن الانسحاب من مشروع "سخالين 2" قد يؤدي لانقطاع الإمدادات عن المدن. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:22+0000
2022-04-08T07:22+0000
2022-04-08T07:24+0000
اقتصاد
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وقال أوشيدا في مقابلة مع صحيفة "يوميوري": "إذا توقف استيراد الغاز من مشروع سخالين 2، فستحدث اضطرابات في إمدادات غاز المدينة. ويوفر المشروع 8% من احتياجات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.وأضاف أوشيدا، قائلا: "من المستحيل ماديًا استبدال الغاز الروسي بالكامل بإمدادات فورية". وينتهي عقد "طوكيو غاز" لشراء الغاز من المشروع في عام 2031.يذكر أنه وكجزء من مشروع "سخالين 2" ، يجري تطوير حقلين في الشمال الشرقي من جرف سخالين - بيلتون-أستوخسكوي (للنفط بشكل أساسي) ولونسكوي (للغاز بشكل أساسي). وتشمل بنيتها التحتية ثلاث منصات بحرية، ومنشأة معالجة برية متكاملة، ومحطة لتصدير النفط، ومصنع للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصميمية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. شركة التشغيل سخالين للطاقة، تمتلك فيها "غازبروم" 50% من أسهمها، بينما تمتلك شركة "شل" 27.5% ، وشركة "ميتسوي" وشركاه المحدودة 12.5% ، وشركة "ميتسوبيشي" 10%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
رئيس شركة غاز يابانية يحذر من انقطاع الإمدادات عن المدن
07:22 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس شركة "طوكيو غاز"، تاكاشي أوشيدا، من أن الانسحاب من مشروع "سخالين 2" قد يؤدي لانقطاع الإمدادات عن المدن.
وقال أوشيدا في مقابلة مع صحيفة "يوميوري": "إذا توقف استيراد الغاز من مشروع سخالين 2، فستحدث اضطرابات في إمدادات غاز المدينة. ويوفر المشروع 8% من احتياجات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.
وإذا انسحبت اليابان من المشروع، فسيكون من الصعب إيجاد بديل لهذا الغاز، قائلا: "سيكون من الصعب العثور بسرعة على عقود طويلة الأجل ويمكن أن يكون البديل الوحيد هو الشراء الفوري للغاز، لكن كميته محدودة".
وأضاف أوشيدا، قائلا: "من المستحيل ماديًا استبدال الغاز الروسي بالكامل بإمدادات فورية". وينتهي عقد "طوكيو غاز" لشراء الغاز من المشروع في عام 2031.
يذكر أنه وكجزء من مشروع "سخالين 2" ، يجري تطوير حقلين في الشمال الشرقي من جرف سخالين - بيلتون-أستوخسكوي (للنفط بشكل أساسي) ولونسكوي (للغاز بشكل أساسي).
وتشمل بنيتها التحتية ثلاث منصات بحرية، ومنشأة معالجة برية متكاملة، ومحطة لتصدير النفط، ومصنع للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصميمية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. شركة التشغيل سخالين للطاقة، تمتلك فيها "غازبروم" 50% من أسهمها، بينما تمتلك شركة "شل" 27.5% ، وشركة "ميتسوي" وشركاه المحدودة 12.5% ، وشركة "ميتسوبيشي" 10%.