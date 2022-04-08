https://arabic.sputniknews.com/20220408/شراب-متداول-يخفض-ضغط-الدم-1060972809.html
شراب متداول يخفض ضغط الدم
شراب متداول يخفض ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم هو مرض قلبي وعائي شائع يرتبط بارتفاع ضغط الدم. إذا لم تتم معالجته، ولم تتم السيطرة عليه، فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل السكتة الدماغية... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:03+0000
2022-04-08T12:03+0000
2022-04-08T12:03+0000
مجتمع
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نشرت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا العظمى نتائج دراسة تفيد بأن شرب 500 ملل من عصير البرتقال في اليوم يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.استمرت الدراسة لمدة 12 أسبوعًا ووثقت الفوائد القصيرة والطويلة المدى لشرب عصير البرتقال، وكان الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي "يعتمد على الجرعة" على محتوى هسبريدين.وخلص الباحثون إلى أن الهسبريدين الموجود في عصير البرتقال يخفض ضغط الدم الانقباضي بعد "الاستخدام الطويل الأمد" وفي بعض الأحيان بعد جرعة واحدة.وبالتالي، فإن شرب عصير البرتقال الطبيعي دون سكر مضاف أو أي شيء آخر قد يكون مثالياً للتحكم في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شراب متداول يخفض ضغط الدم
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ارتفاع ضغط الدم هو مرض قلبي وعائي شائع يرتبط بارتفاع ضغط الدم. إذا لم تتم معالجته، ولم تتم السيطرة عليه، فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والعجز وحتى الموت.
نشرت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا العظمى نتائج دراسة تفيد بأن شرب 500 ملل من عصير البرتقال في اليوم يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.
استمرت الدراسة
لمدة 12 أسبوعًا ووثقت الفوائد القصيرة والطويلة المدى لشرب عصير البرتقال، وكان الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي "يعتمد على الجرعة" على محتوى هسبريدين.
وخلص الباحثون إلى أن الهسبريدين الموجود في عصير البرتقال يخفض ضغط الدم الانقباضي بعد "الاستخدام الطويل الأمد" وفي بعض الأحيان بعد جرعة واحدة.
وبالتالي، فإن شرب عصير البرتقال الطبيعي دون سكر مضاف أو أي شيء آخر قد يكون مثالياً للتحكم في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.