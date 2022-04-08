https://arabic.sputniknews.com/20220408/كوريا-الجنوبية-تعلن-فقدان-الاتصال-بسفينة-تقل-6-مواطنين-قبالة-سواحل-تايوان-1060961043.html

كوريا الجنوبية تعلن فقدان الاتصال بسفينة تقل 6 مواطنين قبالة سواحل تايوان

كوريا الجنوبية تعلن فقدان الاتصال بسفينة تقل 6 مواطنين قبالة سواحل تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن سفينة تقل ستة كوريين جنوبيين فُقدت قبالة سواحل تايوان، وإن عملية بحث وإنقاذ جارية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T03:04+0000

2022-04-08T03:04+0000

2022-04-08T03:04+0000

كوريا الجنوبية

أخبار تايوان

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وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أبلغت حكومة كوريا الجنوبية أنها تلقت إشارات استغاثة من السفينة كيوتو 1 في حوالي الساعة 9:50 صباحا (0050 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، مضيفة أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها مواطنون كوريون جنوبيون.وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة للطوارئ وأرسلت سفينة دورية وطائرات هليكوبتر لدعم عملية البحث، بحسب رويترز.وكانت السفينة التي ترفع علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طناً في طريقها إلى ميناء باتام الإندونيسي قادمة من مدينة بوسان في كوريا الجنوبية أثناء قطرها سفينة الخدمات كيوتو 2 التي تم العثور عليها في المنطقة.وفي حادث منفصل، تحطمت إحدى الطائرات الهليكوبتر المتجهة إلى تايوان في المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل طيارين وفقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلاً عن مسؤولي خفر السواحل.

https://arabic.sputniknews.com/20210202/إيران-تفرج-عن-طاقم-السفينة-الكورية-الجنوبية-التي-استولى-عليها-الحرس-الثوري-1047984457.html

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