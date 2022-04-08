https://arabic.sputniknews.com/20220408/مجلس-القيادة-الرئاسي-الجديد-في-اليمن-1060983608.html
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل/ نيسان 2022، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T15:44+0000
2022-04-08T15:44+0000
2022-04-08T15:44+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل/ نيسان 2022، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.