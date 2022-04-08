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مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل/ نيسان 2022، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن

15:44 GMT 08.04.2022
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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل/ نيسان 2022، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن - سبوتنيك عربي
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