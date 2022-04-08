https://arabic.sputniknews.com/20220408/مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-تدين-العقوبات-المفروضة-على-واردات-المواد-الخام-من-روسيا-1060985926.html

مرشحة الرئاسة الفرنسية تدين العقوبات المفروضة على واردات المواد الخام من روسيا

مرشحة الرئاسة الفرنسية تدين العقوبات المفروضة على واردات المواد الخام من روسيا

أدانت المرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، الاتحاد الأوروبي بسبب الحظر المفروض على واردات المواد الخام من روسيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T17:08+0000

2022-04-08T17:08+0000

2022-04-08T18:05+0000

روسيا

العالم

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أيدت زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا، كما "عارضت العملية الخاصة في أوكرانيا"، لكنها في الوقت ذاته "أدانت الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على استيراد المواد الخام من روسيا".وقالت في مقابلة مع "فرانس إنفو": "الشيء الوحيد الذي لا أريده هو فرض عقوبات على المواد الخام، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على الفرنسيين وبقية العالم".سيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم من روسيا حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس/آب 2022، وسيكون النوع الأول من موارد الطاقة التي سيتم حظر وارداتها تمامًا في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت حزمة العقوبات الجديدة حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وفرض حظر على المعاملات مع أربعة بنوك روسية رئيسية، وقيودًا على أنشطة شركات النقل بالسيارات.وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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