https://arabic.sputniknews.com/20220408/موسكو-كييف-لن-تفلت-من-مسؤولية-الهجوم-الصاروخي-على-كراماتورسك-1060989395.html

موسكو: كييف لن تفلت من مسؤولية الهجوم الصاروخي على كراماتورسك

موسكو: كييف لن تفلت من مسؤولية الهجوم الصاروخي على كراماتورسك

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عقب ضرب القوات الأوكرانية محطة السكك الحديدية في كراماتورسك، العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T19:06+0000

2022-04-08T19:06+0000

2022-04-08T19:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وتشجيع كييف على التخلي عن أساليب الحرب غير المقبولة".وشددت: "نحن على يقين من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسؤولية".وأضاف البيان: "هناك أدلة على إدانة القوات الأوكرانية – حيث يتضمن تسليحها صواريخ "توتشكا-يو"، التي تم العثور على شظاياها في موقع المأساة".هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد نفت اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف، بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك (شمال جمهورية دونيتسك)، الذي تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول الهجوم الصاروخي، الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل/ نيسان، في محطة السكة الحديد في مدينة كراماتورسك، هي محاولة استفزازية، ولا علاقة لها بالواقع على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام عملياتية في مدينة كراماتورسك، ولم يتم التخطيط لها".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "توتشكا - أو" الباليستي، الذي ظهرت شظاياه بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك، من خلال مقاطع مصورة التقطها شهود عيان، يستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت الوزارة إلى أنه، في الـ 14 من مارس/ آذار، أطلق لواء الصواريخ التاسع عشر التابع للقوات الأوكرانية، صاروخا من طراز "توتشكا - أو" على مركز مدينة دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 17 مدنياً وإصابة 36 آخرين.

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