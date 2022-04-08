https://arabic.sputniknews.com/20220408/هدنة-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1060984915.html
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
تشكل الهدنة المعلنة في اليمن والتي تسري لمدة شهرين، تطورا مهما في المشهد اليمني. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:05+0000
2022-04-08T16:05+0000
2022-04-08T16:05+0000
انفوجرافيك
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حيث تأتي بعد سبع سنوات من حرب أنهكت اليمنيين وتسببت في خسائر كبرى في الأرواح ودمار هائل في البنى التحتية وشردت مئات الآلاف من الأسر، وخلفت مجاعات ونقصا في الغذاء والدواء إلى الحد الذي صنفت فيه الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في العالم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
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تشكل الهدنة المعلنة في اليمن والتي تسري لمدة شهرين، تطورا مهما في المشهد اليمني.
حيث تأتي بعد سبع سنوات من حرب أنهكت اليمنيين وتسببت في خسائر كبرى في الأرواح ودمار هائل في البنى التحتية وشردت مئات الآلاف من الأسر، وخلفت مجاعات ونقصا في الغذاء والدواء إلى الحد الذي صنفت فيه الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في العالم.