عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/هدنة-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1060984915.html
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن
تشكل الهدنة المعلنة في اليمن والتي تسري لمدة شهرين، تطورا مهما في المشهد اليمني. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:05+0000
2022-04-08T16:05+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060984786_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_981b055dbf226d30932bff41bfb53ac0.png
حيث تأتي بعد سبع سنوات من حرب أنهكت اليمنيين وتسببت في خسائر كبرى في الأرواح ودمار هائل في البنى التحتية وشردت مئات الآلاف من الأسر، وخلفت مجاعات ونقصا في الغذاء والدواء إلى الحد الذي صنفت فيه الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060984786_0:0:1057:793_1920x0_80_0_0_60aa6cb6a74bd92e8bfa0b578718f1aa.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

هدنة وقف إطلاق النار في اليمن

16:05 GMT 08.04.2022
تابعنا عبرTelegram
تشكل الهدنة المعلنة في اليمن والتي تسري لمدة شهرين، تطورا مهما في المشهد اليمني.
حيث تأتي بعد سبع سنوات من حرب أنهكت اليمنيين وتسببت في خسائر كبرى في الأرواح ودمار هائل في البنى التحتية وشردت مئات الآلاف من الأسر، وخلفت مجاعات ونقصا في الغذاء والدواء إلى الحد الذي صنفت فيه الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في العالم.
هدنة وقف إطلاق النار في اليمن - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала