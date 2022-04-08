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https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزراء-دفاع-تركيا-وبريطانيا-وإيطاليا-يناقشون-الأزمة-الأوكرانية-في-إسطنبول-1060970640.html
وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول
وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا سيجتمعون في إسطنبول، اليوم الجمعة، لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية والعلاقات الأمنية بين... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T10:57+0000
2022-04-08T10:57+0000
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وحسب بيان الدفاع التركية، يزور وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني إسطنبول بدعوة من نظيرهما التركي خلوصي أكار.وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.واستضافت محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين، كما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول

10:57 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا سيجتمعون في إسطنبول، اليوم الجمعة، لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وحسب بيان الدفاع التركية، يزور وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني إسطنبول بدعوة من نظيرهما التركي خلوصي أكار.

وقال البيان إنه "من المتوقع مناقشة التطورات في أوكرانيا خلال الاجتماع، حيث سيجري تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية".

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.
واستضافت محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين، كما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.
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