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https://arabic.sputniknews.com/20220409/إدارة-بايدن-ترامب-لم-يقدم-معلومات-عن-الهدايا-التي-تلقاها-من-دول-أجنبية-في-آخر-عام-رئاسي-له-1061016936.html
إدارة بايدن: ترامب لم يقدم معلومات عن الهدايا التي تلقاها من دول أجنبية في آخر عام رئاسي ‏له
إدارة بايدن: ترامب لم يقدم معلومات عن الهدايا التي تلقاها من دول أجنبية في آخر عام رئاسي ‏له
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T15:56+0000
2022-04-09T15:56+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس الجمعة، أنها غير قادرة على جمع سرد كامل ودقيق للهدايا التي تلقاها ترامب وعائلته ومسؤولين آخرين خلال عامه الأخير في منصبه.وبموجب القانون الفيدرالي، يُطلب من موظفي الحكومة الأمريكية الكشف عن أي هدايا من الحكومات الأجنبية تزيد قيمتها عن 415 دولارا، لمنع الرشوة والتأثير غير المبرر.وعلى الرغم من أن الرحلات الخارجية كانت محدودة في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19)، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن ترامب زار سويسرا والهند، حيث تلقى هدايا، بما في ذلك تمثال نصفي للزعيم الهندي الراحل، غاندي، وتمثال رخامي لـ"القرود الثلاثة" الشهيرة، وعجلة نسيج خشبية.كما زار البيت الأبيض في هذا العام قادة أجانب من 12 دولة على الأقل.ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه كان هناك بشكل عام "نقص في حفظ السجلات المتعلقة بالهدايا الدبلوماسية" خلال فترة حكم ترامب.وقال خبير الأخلاقيات، ريتشارد دبليو بينتر، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه من خلال عدم الكشف عن الهدايا، انتهك البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب بند المكافآت الأجنبية في الدستور، مما يجعل أخذ الهدايا من الأجانب دون إذن من الكونغرس أمرا غير قانونيا، ورغم ذلك لا يتضمن البند أي عقوبات جنائية أو مدنية.وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب "مار إيه لاغو" في فلوريدا.وخلال انتقاله من البيت الأبيض، زعمت تقارير أن مساعدي ترامب قلقون بشأن الهدايا الرسمية الممنوحة له في منصبه، والتي اختلطت عن غير قصد بممتلكاته الشخصية.
https://arabic.sputniknews.com/20180328/دعوى-ترامب-هدايا-1031147031.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة بايدن: ترامب لم يقدم معلومات عن الهدايا التي تلقاها من دول أجنبية في آخر عام رئاسي ‏له

15:56 GMT 09.04.2022
© REUTERS / ALEXANDER DRAGOالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته خلال زيارة رسمية في الهند
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته خلال زيارة رسمية في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته خلال زيارة رسمية في الهند
© REUTERS / ALEXANDER DRAGO
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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت الأبيض من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏
وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس الجمعة، أنها غير قادرة على جمع سرد كامل ودقيق للهدايا التي تلقاها ترامب وعائلته ومسؤولين آخرين خلال عامه الأخير في منصبه.
وبموجب القانون الفيدرالي، يُطلب من موظفي الحكومة الأمريكية الكشف عن أي هدايا من الحكومات الأجنبية تزيد قيمتها عن 415 دولارا، لمنع الرشوة والتأثير غير المبرر.
الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يتوجهان إلى المروحية أمام البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 19 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2018
إمكانية رفع دعوى ضد ترامب بسبب تلقيه هدايا من حكومات أجنبية
28 مارس 2018, 18:24 GMT
وعلى الرغم من أن الرحلات الخارجية كانت محدودة في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19)، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن ترامب زار سويسرا والهند، حيث تلقى هدايا، بما في ذلك تمثال نصفي للزعيم الهندي الراحل، غاندي، وتمثال رخامي لـ"القرود الثلاثة" الشهيرة، وعجلة نسيج خشبية.
كما زار البيت الأبيض في هذا العام قادة أجانب من 12 دولة على الأقل.
ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه كان هناك بشكل عام "نقص في حفظ السجلات المتعلقة بالهدايا الدبلوماسية" خلال فترة حكم ترامب.
وقال خبير الأخلاقيات، ريتشارد دبليو بينتر، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه من خلال عدم الكشف عن الهدايا، انتهك البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب بند المكافآت الأجنبية في الدستور، مما يجعل أخذ الهدايا من الأجانب دون إذن من الكونغرس أمرا غير قانونيا، ورغم ذلك لا يتضمن البند أي عقوبات جنائية أو مدنية.
وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب "مار إيه لاغو" في فلوريدا.
وخلال انتقاله من البيت الأبيض، زعمت تقارير أن مساعدي ترامب قلقون بشأن الهدايا الرسمية الممنوحة له في منصبه، والتي اختلطت عن غير قصد بممتلكاته الشخصية.
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