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استقالة وزير الدفاع النرويجي بسبب علاقة غرامية
استقالة وزير الدفاع النرويجي بسبب علاقة غرامية
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع، أود روجر إينوكسن، بعد افتضاح أمر علاقة غرامية أقامها لمدة سنوات مع امرأة شابة تصغره بكثير. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:59+0000
2022-04-09T10:59+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي أكد فيه قبول استقالة إينوكسن واصفا القرار بأنه "ضروري" بعد المعلومات التي انكشفت في هذا الشأن.وقالت صحيفة "في جي" اليومية، إن إينوكسن بدأ تلك العلاقة في عام 2005 عندما كانت شريكته لا تزال طالبة في المدرسة الثانوية حيث بلغ عمرها حينذاك 18 عاما.حدثت الشرارة الأولى لتلك العلاقة عندما نظم الفصل الدراسي للفتاة رحلة مدرسية إلى البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو والتقت هي إينوكسن الذي كان وقتها سياسيا في حزب الوسط يبلغ من العمر 50 عاما، ثم استمرت العلاقة وتطورت بعد انتهاء الفتاة من المرحلة الدراسية.وبحسب المرأة، التي أصبحت في الثلاثينيات من عمرها الآن، فقد التقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007 عندما كان وزيرا للطاقة، شهدت بعضها لقاءات جنسية، إلا أن إينوكسن نفى تطور العلاقة إلى هذا الحد.من جانبه، نفى رئيس الوزراء ستور للصحفيين أن يكون إينوكسن قد أطلعه على أمر هذه العلاقة قبل تعيينه وزيرا للدفاع بعد الانتخابات العامة، العام الماضي، مضيفا أن مثل هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة"، معربا عن أمله في اختيار وزير دفاع جديد في أسرع وقت ممكن.
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استقالة وزير الدفاع النرويجي بسبب علاقة غرامية

10:59 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Alexey Filippovأوسلو النرويج
أوسلو النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع، أود روجر إينوكسن، بعد افتضاح أمر علاقة غرامية أقامها لمدة سنوات مع امرأة شابة تصغره بكثير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي أكد فيه قبول استقالة إينوكسن واصفا القرار بأنه "ضروري" بعد المعلومات التي انكشفت في هذا الشأن.
وأوضح إينوكسن لوكالة الأنباء "إن تي بي" قائلا: "لقد اتخذت عدة قرارات سيئة، وسأقدم اعتذارا صريحا عن أن أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".
وقالت صحيفة "في جي" اليومية، إن إينوكسن بدأ تلك العلاقة في عام 2005 عندما كانت شريكته لا تزال طالبة في المدرسة الثانوية حيث بلغ عمرها حينذاك 18 عاما.
حدثت الشرارة الأولى لتلك العلاقة عندما نظم الفصل الدراسي للفتاة رحلة مدرسية إلى البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو والتقت هي إينوكسن الذي كان وقتها سياسيا في حزب الوسط يبلغ من العمر 50 عاما، ثم استمرت العلاقة وتطورت بعد انتهاء الفتاة من المرحلة الدراسية.
وبحسب المرأة، التي أصبحت في الثلاثينيات من عمرها الآن، فقد التقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007 عندما كان وزيرا للطاقة، شهدت بعضها لقاءات جنسية، إلا أن إينوكسن نفى تطور العلاقة إلى هذا الحد.
من جانبه، نفى رئيس الوزراء ستور للصحفيين أن يكون إينوكسن قد أطلعه على أمر هذه العلاقة قبل تعيينه وزيرا للدفاع بعد الانتخابات العامة، العام الماضي، مضيفا أن مثل هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة"، معربا عن أمله في اختيار وزير دفاع جديد في أسرع وقت ممكن.
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