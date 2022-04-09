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https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-بكل-الطرق-إجلاء-القادة-القوميين-والمقاتلين-الأجانب-من-ماريوبول-1061017207.html
الجيش الروسي يصادر سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول
الجيش الروسي يصادر سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف يحاول بكل الطرق إجلاء قادة نظام آزوف القومي والمقاتلين الأجانب من ماريوبول. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T15:55+0000
2022-04-09T16:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في مساء يوم 8 أبريل/نيسان، جرت محاولة فاشلة لإجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر. بهدف الإجلاء، تم استخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المخصصة لميناء فاليتا وهي تحمل العلم المالطي".وتابع: "غيرت سفينة الشحن مسارها فجأة وحاولت اقتحام ميناء ماريوبول المغلق قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، لم تستجب السفينة لمطالب السفن الحدودية الروسية للتواصل، ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية، ولم تبطئ من سرعته. لإعاقة السفينة، فتحت سفينة أسطول البحر الأسود وسفن حرس الحدود نيران المدفعية على السفينة".وختم البيان: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وانجرفت، واتصل الطاقم لطلب وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة وتم إخماد الحريق بشكل سريع، بعد التفتيش، تم اصطحاب السفينة الأوكرانية "أباتشي" بطاقمها إلى ميناء ييسك".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-استفزازا-جديدا-لاتهام-روسيا-بارتكاب-مذابح-بحق-المدنيين-1060998710.html
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الجيش الروسي يصادر سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول

15:55 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 09.04.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف يحاول بكل الطرق إجلاء قادة نظام آزوف القومي والمقاتلين الأجانب من ماريوبول.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في مساء يوم 8 أبريل/نيسان، جرت محاولة فاشلة لإجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر. بهدف الإجلاء، تم استخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المخصصة لميناء فاليتا وهي تحمل العلم المالطي".
وتابع: "غيرت سفينة الشحن مسارها فجأة وحاولت اقتحام ميناء ماريوبول المغلق قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، لم تستجب السفينة لمطالب السفن الحدودية الروسية للتواصل، ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية، ولم تبطئ من سرعته. لإعاقة السفينة، فتحت سفينة أسطول البحر الأسود وسفن حرس الحدود نيران المدفعية على السفينة".
وختم البيان: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وانجرفت، واتصل الطاقم لطلب وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة وتم إخماد الحريق بشكل سريع، بعد التفتيش، تم اصطحاب السفينة الأوكرانية "أباتشي" بطاقمها إلى ميناء ييسك".
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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