https://arabic.sputniknews.com/20220409/الملك-الأردني-يتوجه-إلى-ألمانيا-لإجراء-عملية-جراحية-1061012248.html
الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن مغادرة الملك الأردني، عبدالله الثاني، البلاد متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:42+0000
2022-04-09T13:42+0000
2022-04-09T13:42+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "المملكة" الأردني أن الملك عبدالله الثاني سيخضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (الديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.وبحسب الموقع، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
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أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن مغادرة الملك الأردني، عبدالله الثاني، البلاد متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.
وذكر موقع "المملكة" الأردني
أن الملك عبدالله الثاني سيخضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (الديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.
وبحسب الموقع، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.
وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.