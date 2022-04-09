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الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن مغادرة الملك الأردني، عبدالله الثاني، البلاد متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:42+0000
2022-04-09T13:42+0000
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وذكر موقع "المملكة" الأردني أن الملك عبدالله الثاني سيخضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (الديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.وبحسب الموقع، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.
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العالم العربي

الملك الأردني يتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

13:42 GMT 09.04.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
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أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن مغادرة الملك الأردني، عبدالله الثاني، البلاد متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.
وذكر موقع "المملكة" الأردني أن الملك عبدالله الثاني سيخضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (الديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.
وبحسب الموقع، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.
وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.
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