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اهتمام المستثمرين العرب بمشاريع الطاقة المتجددة في جورجيا
اهتمام المستثمرين العرب بمشاريع الطاقة المتجددة في جورجيا
وقّع الصندوق الجورجي لتنمية الطاقة وشركة "مصدر"، في وقت سابق، اتفاقية بشأن التطوير المشترك لمشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:39+0000
2022-04-09T11:39+0000
العالم
جورجيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتهتم الشركة بالاستثمار في تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جورجيا. في نهاية العام الماضي، وقّع الصندوق الجورجي لتنمية الطاقة وشركة "مصدر" اتفاقية لتطوير مشروع محطة للطاقة الشمسية في البلاد بسعة تصل إلى 100 ميغاوات.والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد ليفان دافيتاشفيلي بممثلي وفد دولة الإمارات الموجود في جورجيا.وفقا للاتفاقية، سيضطلع الطرفان بالأنشطة الفنية والتجارية والمالية لمواصلة تطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية.على مدى العقد الماضي، نفذت الشركة العديد من المشاريع لتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة والعقارات المستدامة والتقنيات النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. يتمثل المفهوم الرئيسي لـ "مصدر" في تطوير تنمية حضرية متوازنة منخفضة الكربون وابتكارات تكنولوجية نظيفة.وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أرمينيا قد وقعت بالفعل اتفاقية مع "مصدر" لبناء أول محطة للطاقة بحلول عام 2025. محطة توليد الكهرباء بقدرة 200 ميغاوات – “Ayg-1” ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في الدولة المجاورة. وتخطط "مصدر" لاستثمار 174 مليون دولار في المشروع.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مشروع-روسي-لبناء-200-محطة-لنقل-الطاقة-الشمسية-في-الفضاء-الخارجي-للاستعاضة-عن-موارد-الطاقة-البديلة-1061003115.html
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العالم, جورجيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اهتمام المستثمرين العرب بمشاريع الطاقة المتجددة في جورجيا

11:39 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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وقّع الصندوق الجورجي لتنمية الطاقة وشركة "مصدر"، في وقت سابق، اتفاقية بشأن التطوير المشترك لمشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات.
وتهتم الشركة بالاستثمار في تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جورجيا. في نهاية العام الماضي، وقّع الصندوق الجورجي لتنمية الطاقة وشركة "مصدر" اتفاقية لتطوير مشروع محطة للطاقة الشمسية في البلاد بسعة تصل إلى 100 ميغاوات.
والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد ليفان دافيتاشفيلي بممثلي وفد دولة الإمارات الموجود في جورجيا.
وفقا للاتفاقية، سيضطلع الطرفان بالأنشطة الفنية والتجارية والمالية لمواصلة تطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية.
على مدى العقد الماضي، نفذت الشركة العديد من المشاريع لتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة والعقارات المستدامة والتقنيات النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. يتمثل المفهوم الرئيسي لـ "مصدر" في تطوير تنمية حضرية متوازنة منخفضة الكربون وابتكارات تكنولوجية نظيفة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أرمينيا قد وقعت بالفعل اتفاقية مع "مصدر" لبناء أول محطة للطاقة بحلول عام 2025. محطة توليد الكهرباء بقدرة 200 ميغاوات – “Ayg-1” ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في الدولة المجاورة. وتخطط "مصدر" لاستثمار 174 مليون دولار في المشروع.
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