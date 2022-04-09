https://arabic.sputniknews.com/20220409/برلمان-باكستان-يصوت-اليوم-على-الإطاحة-بـ-خان-ورئيس-المجلس-يؤخر-الجلسة-1060998208.html

برلمان باكستان يصوت اليوم على الإطاحة بـ "خان" ورئيس المجلس يؤخر الجلسة

برلمان باكستان يصوت اليوم على الإطاحة بـ "خان" ورئيس المجلس يؤخر الجلسة

علّق برلمان باكستان فجأة انعقاده قبيل تصويت مزمع على الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، لكن رئيس البرلمان قال إن المجلس سيعاود الانعقاد، في وقت لاحق اليوم السبت،... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T08:20+0000

2022-04-09T08:20+0000

2022-04-09T08:20+0000

العالم

باكستان

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ورفع رئيس البرلمان أسد قيصر الجلسة بعدما تلا تفاصيل حكم المحكمة الذي أمر بإجراء التصويت، قائلا إنها ستستأنف في الساعة 12:30 ظهرا (07:30 بتوقيت غرينتش)، فيما كان حلفاء خان قد عرقلوا التصويت يوم الأحد الماضي، وفقا لـ "رويترز". ولم يفصح قيصر عن سبب وقف الجلسة قبيل التصويت، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، لكنه قال إنه سيمتثل لأمر المحكمة.وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة. وقضت المحكمة العليا، يوم الخميس، بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي، عندما عرقل تصويتا على الثقة كان مقررا في ذلك اليوم، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى. وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، سيتم عزله. وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف الأوفر حظا ليحل محله.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/عمران-خان-يتعهد-بالقتال-حتى-الكرة-الأخيرة-بعد-قرار-قضائي-يمهد-للإطاحة-به-1060983943.html

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