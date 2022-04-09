https://arabic.sputniknews.com/20220409/دراسة-جينات-تسمح-لحاملها-الحصول-على-قسط-كاف-من-النوم-1061008110.html

دراسة: جينات تسمح لحاملها الحصول على قسط كاف من النوم

دراسة: جينات تسمح لحاملها الحصول على قسط كاف من النوم

اكتشف علماء أمريكيون أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي للحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 4-6 ساعات، وهذه الميزة تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T12:20+0000

2022-04-09T12:20+0000

2022-04-09T12:20+0000

العالم

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وخلص العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى أن بعض الناس لديهم جينات تجعلهم يشعرون باليقظة بعد أربع إلى ست ساعات من النوم. علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن هؤلاء "النخبة النائمة" يظهرون مقاومة لمجموعة من الحالات التنكسية العصبية التي تؤدي إلى أمراض عصبية، بحسب "sciencedaily".الحصول على قسط كافٍ من النوميقول مؤلف العمل العلمي الباحث لويس بتاتسيك: "هناك عقيدة معينة أن كل شخص يحتاج إلى ثماني ساعات من النوم. يؤكد عملنا أن هذا الرقم يختلف باختلاف الجينات. ضع في اعتبارك أن هذا مشابه للنمو: لا توجد قيمة مثالية لطول الشخص، فكل شخص له قيمته الخاصة. نفس الشيء مع النوم".لأكثر من عقد من الزمان، كان لويس وزميلته الطبيبة ينغ هوي فو، يدرسان الأشخاص الذين يعانون من "النوم الطبيعي القصير للأسرة" (FNSS). تتميز هذه الحالة بالقدرة على العمل بشكل كامل بعد ست ساعات من النوم. علاوة على ذلك، يتم إعطاء الأفضلية لهذه الكمية. لاحظ الباحثون أن هذه الميزة تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وتمكنوا من تحديد خمسة جينات مسؤولة عنها. ويقولون إن العديد من هذه الجينات لم يتم العثور عليها بعد.حماية النومفي الدراسة الأخيرة، اختبر الباحثون فرضية "فو" القائلة بأن "نوم النخبة" قد يحمي من الأمراض العصبية. كان هذا المفهوم على خلاف مع الحكمة التقليدية بأن الحرمان من النوم يسرع من التنكس العصبي. الفرق، وفقًا لما ذكرته فو، هو أنه في الأشخاص الذين يعانون من FNSS، "يدرك" الدماغ أن ست ساعات كافية حتى يتعافى تمامًا. بمعنى آخر، لا يُنظر إلى النوم الأقل فاعلية على أنه نقص فيه.اختبر العلماء الفرضية على الفئران التي تم تطعيمها بجينات FNSS وتلك التي تعطي المالك استعدادًا للإصابة بمرض الزهايمر. اتضح أن الفئران التي تحمل جينات FNSSكانت قادرة على بناء دفاع أفضل ضد مرض ألزهايمر مقارنة بالحيوانات التي لم تتلق جينات FNSS. تم تكرار التجربة بنجاح مع جينات الخرف.عزل الجينات المرغوبةإن فو وبتاسيك واثقان من أن المزيد من الأبحاث ستحدد بشكل أكبر جينات نوم فعالة محددة تحمي الدماغ: "غالبًا ما ترتبط مشاكل النوم بأمراض الدماغ. هذا منطقي، لأن النوم شيء معقد. يجب أن تعمل أجزاء كثيرة من الدماغ معًا حتى ينام الشخص ويستيقظ. في حالة تلفها، يصبح من الصعب جدًا النوم والحصول على قسط كافٍ من النوم".الأدوية المساعدة على النوملفهم الأدوية التي ستساعد في مكافحة اضطرابات النوم، يجب عليك أولاً معرفة أسباب هذه الاضطرابات. هذا العمل صعب للغاية. يقارنه العلماء بتجميع الألغاز المكونة من آلاف القطع: "كل طفرة نجدها هي قطعة أخرى. نعمل الآن على الحواف والزوايا للوصول إلى المرحلة التي تبدأ فيها الصورة بالظهور تدريجيًا. تؤكد فو: "إن عملنا يفتح الباب لفهم كيفية الوقاية من العديد من الأمراض. هدفنا هو مساعدة الجميع على أن يعيشوا حياة أكثر صحة وأفضل من خلال الحصول على القدر المناسب من النوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220406/قلة-النوم-تزيد-من-احتمالات-الإصابة-بمرض-خطير-1060919929.html

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العالم