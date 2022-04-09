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مفاوضات عراقية تركية لحسم ملف المياه الشهر المقبل
مفاوضات عراقية تركية لحسم ملف المياه الشهر المقبل
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، عن مفاوضات عراقية تركية الشهر المقبل لحسم ملف المياه. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:05+0000
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وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة الأنباء العراقية، أن اجتماعات ستجري مع الجانب التركي خلال الشهر المقبل للتفاوض بشأن ملف المياه. وأوضح راضي: "خلال الشهر المقبل ستكون هناك زيارة مهمة للمبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل أراوغلو إلى بغداد تهدف إلى التباحث حول ثلاثة محاور رئيسة منها محور النقاش في حصة العراق من المياه". وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية أن بلاده ستسعى لتأمين حصة المياه العادلة وفق استحقاقاته. وأشار راضي إلى أن الاجتماعات ستتضمن أيضا مناقشة تقاسم الشرر في فترات الشح المائي مع التغيرات المناخية إلى جانب الخطة التشغيلية للسدود التركية للموسم الصيفي.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/تركيا-توجه-رسالة-إلى-العراق-بشأن-بناء-السدود-على-نهر-دجلة-1050644064.html
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العالم العربي, العراق

مفاوضات عراقية تركية لحسم ملف المياه الشهر المقبل

09:05 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، عن مفاوضات عراقية تركية الشهر المقبل لحسم ملف المياه.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة الأنباء العراقية، أن اجتماعات ستجري مع الجانب التركي خلال الشهر المقبل للتفاوض بشأن ملف المياه.
وأوضح راضي: "خلال الشهر المقبل ستكون هناك زيارة مهمة للمبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل أراوغلو إلى بغداد تهدف إلى التباحث حول ثلاثة محاور رئيسة منها محور النقاش في حصة العراق من المياه".
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
تركيا توجه رسالة إلى العراق بشأن بناء السدود على نهر دجلة
7 نوفمبر 2021, 16:20 GMT
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية أن بلاده ستسعى لتأمين حصة المياه العادلة وفق استحقاقاته.
وأشار راضي إلى أن الاجتماعات ستتضمن أيضا مناقشة تقاسم الشرر في فترات الشح المائي مع التغيرات المناخية إلى جانب الخطة التشغيلية للسدود التركية للموسم الصيفي.
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