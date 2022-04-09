https://arabic.sputniknews.com/20220409/نيو-الصينية-المصنعة-للسيارات-الكهربائية-تعلق-الإنتاج-بسبب-اضطرابات-سلاسل-التوريد-1060999697.html
"نيو" الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية تعلق الإنتاج بسبب اضطرابات سلاسل التوريد
"نيو" الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية تعلق الإنتاج بسبب اضطرابات سلاسل التوريد
قالت شركة نيو الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، اليوم السبت، إنها علقت الإنتاج بعد أن أدت إجراءات البلاد لاحتواء الزيادة الأخيرة في حالات "كوفيد 19" إلى... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:17+0000
2022-04-09T09:17+0000
2022-04-09T09:17+0000
العالم
الصين
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وقالت الشركة عبر تطبيقها على الهواتف المحمولة: "منذ مارس، ولأسباب تتعلق بالوباء، قام شركاء الشركة المورّدون في عدة أماكن بما في ذلك جيلين وشانغهاي وجيانغسو بتعليق الإنتاج واحدًا تلو الآخر ولم يتعافوا بعد". وأضافت الشركة أنها ستؤجل تسليم المركبات الكهربائية للمستخدمين وستعمل مع الموردين للسعي لاستئنافها مع تلبية قيود الحكومة بشأن كوفيد. تتخذ الصين تدابير إغلاق صارمة لاحتواء انتشار متغير أوميكرون الشديد العدوى في عدة أماكن بما في ذلك مقاطعة جيلين وشنغهاي، حيث توجد مصانع كبرى لصانعي قطع غيار السيارات وشركات صناعة السيارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مدينة-شنغهاي-الصينية-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-إصابات-كورونا-1060297373.html
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العالم, الصين
"نيو" الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية تعلق الإنتاج بسبب اضطرابات سلاسل التوريد
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قالت شركة نيو الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، اليوم السبت، إنها علقت الإنتاج بعد أن أدت إجراءات البلاد لاحتواء الزيادة الأخيرة في حالات "كوفيد 19" إلى تعطيل العمليات لدى مورديها.
وقالت الشركة عبر تطبيقها على الهواتف المحمولة: "منذ مارس، ولأسباب تتعلق بالوباء، قام شركاء الشركة المورّدون في عدة أماكن بما في ذلك جيلين وشانغهاي وجيانغسو بتعليق الإنتاج واحدًا تلو الآخر ولم يتعافوا بعد".
وأضافت الشركة أنها ستؤجل تسليم المركبات الكهربائية للمستخدمين وستعمل مع الموردين للسعي لاستئنافها مع تلبية قيود الحكومة بشأن كوفيد.
تتخذ الصين تدابير إغلاق صارمة لاحتواء انتشار متغير أوميكرون الشديد العدوى في عدة أماكن بما في ذلك مقاطعة جيلين وشنغهاي، حيث توجد مصانع كبرى لصانعي قطع غيار السيارات وشركات صناعة السيارات.