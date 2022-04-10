https://arabic.sputniknews.com/20220410/أحمد-صلاح-السعدني-يكشف-حالة-والده-الصحية-بعد-أنباء-عن-تدهورها-فيديو-1061056638.html
أحمد صلاح السعدني يكشف حالة والده الصحية بعد أنباء عن تدهورها... فيديو
أحمد صلاح السعدني يكشف حالة والده الصحية بعد أنباء عن تدهورها... فيديو
كشف الفنان المصري أحمد صلاح السعدني، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، منتقدا كثرة الشائعات التي تطوله. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:48+0000
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وقال السعدني، خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، إن "والده في حالة صحية جيدة، وأنه قرر الابتعاد عن الفن بعد تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "القاصرات".وأضاف أن "والده ليس الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة، بل طال الأمر أيضا الفنان عادل إمام الذي تعرض مؤخرًا للأمر نفسه"، موضحًا أن "سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن "الترافيك" وزيادة التعليقات وزيارات الصفحات والمواقع".وكان الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، صلاح السعدني، أطل على جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر له في عام 2020، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ77.ويعد صلاح السعدني من أبرز نجوم الثمنانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها تجسيده دور "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرا"، و"النوة"، و"أرابيسك"، إلى جانب أفلام "درب الهوى" و"تحت الصفر" و"كراكيب".
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أحمد صلاح السعدني يكشف حالة والده الصحية بعد أنباء عن تدهورها... فيديو
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كشف الفنان المصري أحمد صلاح السعدني، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، منتقدا كثرة الشائعات التي تطوله.
وقال السعدني، خلال برنامج "حبر سري"
مع الإعلامية أسما إبراهيم، إن "والده في حالة صحية جيدة، وأنه قرر الابتعاد عن الفن بعد تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "القاصرات".
وأضاف أن "والده ليس الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة، بل طال الأمر أيضا الفنان عادل إمام الذي تعرض مؤخرًا للأمر نفسه"، موضحًا أن "سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن "الترافيك" وزيادة التعليقات وزيارات الصفحات والمواقع".
وكان الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، صلاح السعدني، أطل على جمهوره ومحبيه
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر له في عام 2020، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ77.
ويعد صلاح السعدني من أبرز نجوم الثمنانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها تجسيده دور "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرا"، و"النوة"، و"أرابيسك"، إلى جانب أفلام "درب الهوى" و"تحت الصفر" و"كراكيب".