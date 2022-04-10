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أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
كشفت أسرة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:39+0000
2022-04-10T21:39+0000
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وقال نجله أحمد أبو زهرة إن والده استعاد وعيه بعد إجرائه أمس جراحة في منطقة الحوض.وأكد على أن والده الآن في حالة صحية جيدة، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم".وكان عبد الرحمن أبوزهرة، عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بكسر في الحوض الأيمن بعد أن سقط بأرضية الحمام وتم نقله على إثرها إلى المستشفى بوحدة الرعاية المركزة فاقدا للوعي.
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مصر, أخبار الفنانين في مصر

أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية

21:39 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / AMR AHMADالممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة
الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / AMR AHMAD
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كشفت أسرة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية.
وقال نجله أحمد أبو زهرة إن والده استعاد وعيه بعد إجرائه أمس جراحة في منطقة الحوض.
وأكد على أن والده الآن في حالة صحية جيدة، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم".
وكان عبد الرحمن أبوزهرة، عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بكسر في الحوض الأيمن بعد أن سقط بأرضية الحمام وتم نقله على إثرها إلى المستشفى بوحدة الرعاية المركزة فاقدا للوعي.
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