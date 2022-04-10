https://arabic.sputniknews.com/20220410/أسرة-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-تكشف-تطورات-حالته-الصحية-1061056332.html
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
كشفت أسرة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:39+0000
2022-04-10T21:39+0000
2022-04-10T21:39+0000
مصر
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وقال نجله أحمد أبو زهرة إن والده استعاد وعيه بعد إجرائه أمس جراحة في منطقة الحوض.وأكد على أن والده الآن في حالة صحية جيدة، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم".وكان عبد الرحمن أبوزهرة، عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بكسر في الحوض الأيمن بعد أن سقط بأرضية الحمام وتم نقله على إثرها إلى المستشفى بوحدة الرعاية المركزة فاقدا للوعي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
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كشفت أسرة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية.
وقال نجله أحمد أبو زهرة إن والده استعاد وعيه بعد إجرائه أمس جراحة في منطقة الحوض.
وأكد على أن والده الآن في حالة صحية جيدة، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم
".
وكان عبد الرحمن أبوزهرة، عانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بكسر في الحوض الأيمن بعد أن سقط بأرضية الحمام وتم نقله على إثرها إلى المستشفى بوحدة الرعاية المركزة فاقدا للوعي.