https://arabic.sputniknews.com/20220410/أهداف-مباراة-ليفربول-ومانشستر-سيتي-في-قمة-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1061052196.html
أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
انتهت قمة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أرضية ملعب... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T17:33+0000
2022-04-10T17:33+0000
2022-04-10T17:33+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
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تقدم المان سيتي بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، عن طريق لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما نجح ليفربول في إدراك هدف التعادل، عن طريق نجمه البرتغالي ديوجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر.وفي الدقيقة 37، خطف فريق مانشستر سيتي التقدم مجددا، عن طريق لاعبه البرازيلي جابرييل جيسوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزن.وفي الشوط الثاني استطاع ليفربول تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46، بعد تمريرة سحرية من اللاعب المصري محمد صلاح، لينفرد السنغالي ساديو ماني بالحارس إيدرسون ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.وبهذه النتيجة استمر مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 73 نقطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
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انتهت قمة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتزنز.
تقدم المان سيتي بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، عن طريق لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما نجح ليفربول في إدراك هدف التعادل، عن طريق نجمه البرتغالي ديوجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر.
وفي الدقيقة 37، خطف فريق مانشستر سيتي التقدم مجددا، عن طريق لاعبه البرازيلي جابرييل جيسوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزن.
وفي الشوط الثاني استطاع ليفربول تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46، بعد تمريرة سحرية من اللاعب المصري محمد صلاح، لينفرد السنغالي ساديو ماني بالحارس إيدرسون ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.
وبهذه النتيجة استمر مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 73 نقطة.