https://arabic.sputniknews.com/20220410/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يخطط-لزيارة-كييف-حاليا-1061052563.html
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا
أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T17:51+0000
2022-04-10T17:51+0000
2022-04-10T17:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق علىروسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس.واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا
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أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.
وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.
وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق علىروسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس.
واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.