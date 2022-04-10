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البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا
أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T17:51+0000
2022-04-10T17:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق علىروسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس.واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.
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البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف حاليا

17:51 GMT 10.04.2022
© REUTERS / THOMAS PETERعنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
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أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.
وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.
وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق علىروسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس.
واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:49 GMT
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