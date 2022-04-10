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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220410/الدفاع-الروسية-تدمير-قاعدة-عسكرية-للمرتزقة-في-دنيبروبتروفسك-وأنظمة-دفاعية-وإسقاط-8-طائرات-مسيرة-1061029961.html
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة عسكرية للمرتزقة في دنيبروبتروفسك وأنظمة دفاعية وإسقاط 8 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة عسكرية للمرتزقة في دنيبروبتروفسك وأنظمة دفاعية وإسقاط 8 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية كانت تستخدم كمركز للمرتزقة الأجانب في منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى استهداف أنظمة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:49+0000
2022-04-10T08:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة من السفن البحرية باتجاه قاعدة عسكرية أوكرانية تتجمع فيها قوات مرتزقة غربية وتسخدمها لغاياتها العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك.كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير عدد من وسائط الدفاع الجوي من طراز "إس 300" التابعة للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف ونيقولايف.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" فوق أجواء منطقة دونتيسك ولوغانسك.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الدفاع الروسية: تدمير قاعدة عسكرية للمرتزقة في دنيبروبتروفسك وأنظمة دفاعية وإسقاط 8 طائرات مسيرة

07:49 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 10.04.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية كانت تستخدم كمركز للمرتزقة الأجانب في منطقة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى استهداف أنظمة دفاع صاروخية وإسقاط 8 طائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة من السفن البحرية باتجاه قاعدة عسكرية أوكرانية تتجمع فيها قوات مرتزقة غربية وتسخدمها لغاياتها العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك.
كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير عدد من وسائط الدفاع الجوي من طراز "إس 300" التابعة للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف ونيقولايف.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" فوق أجواء منطقة دونتيسك ولوغانسك.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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