https://arabic.sputniknews.com/20220410/الدفاع-الروسية-كييف-تحاصر-77-سفينة-أجنبية-من-18-دولة-في-الموانئ-الأوكرانية-1061051787.html
الدفاع الروسية: كييف تحاصر 77 سفينة أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية
الدفاع الروسية: كييف تحاصر 77 سفينة أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T17:28+0000
2022-04-10T17:28+0000
2022-04-10T17:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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روسيا
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".وتابع ميزينتسيف"تأكيد آخر لخطر الألغام الحالي هو الكشف في 10 أبريل / نيسان 2022 عن لغم مرساة (YaM-1)، الذي وضعته القوات البحرية الأوكرانية في منطقة رسو السفن الأجنبية في الرصيف رقم 17 بميناء ماريوبول على بعد 50 مترا من السفينة التركية (آزوف كونكورد)".وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إجلاء-47-شخصا-من-السفن-المحاصرة-في-ميناء-ماريوبول-1061049366.html
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العالم, روسيا
الدفاع الروسية: كييف تحاصر 77 سفينة أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية".
ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي.
وتابع ميزينتسيف"تأكيد آخر لخطر الألغام الحالي هو الكشف في 10 أبريل / نيسان 2022 عن لغم مرساة (YaM-1)، الذي وضعته القوات البحرية الأوكرانية في منطقة رسو السفن الأجنبية في الرصيف رقم 17 بميناء ماريوبول على بعد 50 مترا من السفينة التركية (آزوف كونكورد)".
وأضاف ميزينتسيف أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338
مواطنا أجنبيا من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".