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الرئاسة الفلسطينية تحذر من "خطورة" تعليمات بينيت للقتل والتنكيل بالمواطنين

الرئاسة الفلسطينية تحذر من "خطورة" تعليمات بينيت للقتل والتنكيل بالمواطنين

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة ما قالت إنها أوامر أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للجيش بـ"العمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T21:01+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "من خطورة التعليمات التي أصدرها بينيت لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية للقتل والتنكيل".وتابع أبو ردينة محذرا أيضا من "تهديدات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم المدانة والمرفوضة بشدة، خاصة في شهر رمضان".وكذلك حذر من "قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار، كل ذلك يدفع بالأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه".وأكد أبو ردينة أن "المواجهة مع الاحتلال لم تنته بعد، ولن تنتهي أبداً دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وإننا نعيش واقعاً جديداً خطيراً ومختلفاً، خلق وضعاً من المستحيل أن يستمر، ما سيؤدي إلى إغلاق أي أفق سياسي في المستقبل".وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن "الشعب الفلسطيني لن ينتظر إلى الأبد، هذا الاحتلال المسبب لكل حروب ومشاكل وعقد المنطقة".وتابع أنه "من الواضح أن ازدواجية المعايير المترافقة مع سياسة الفصل العنصري تتطلب تغييرات سياسية شاملة تشمل توفير الحماية الدولية والتدخل الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، قبل وصول الأمور إلى مرحلة مدمرة".

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